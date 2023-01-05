弘光妝品系畢展傳達後疫新時尚 呈現靜態造型攝影作品

弘光科技大學化妝品應用系時尚美容藝術組畢業成果展首度以靜態造型攝影作品呈現，今天在文化部文化資產局藝文展覽館展出，主題「蛋潮•新樂園」反應後疫情生活型態的變化，詮釋「疏離、封閉」後破殼而出對永續鮮活、夢想未來的的蛻變與自覺反思。

今天的畢展開幕，第一天就吸引許多人到場欣賞，弘光科大副校長王惠娥、張聰民與妝品系舉辦聯展的MAKE UP FOR EVE台灣區品牌總經理陳佩琳、女人我最大造型師吳依霖及多位產業界人士到場共襄盛舉。

弘光科大妝品系副主任許慈芳表示，這次畢展充分展現出學生大學四年的學習與訓練，由簡淑玲老師指導、劉美鈴老師擔任行政總籌，翻轉舞台動態展以靜態攝影作品方式呈現後疫生活的衝撞價值，讓更多人透過彩妝攝影，看到學生融合學理與實務實作的創意成果。

許慈芳說，畢展主題「蛋潮•新樂園」，分成「我•尚青」、「我•暝民」、「我•壞壞」、「我是什麼碗糕卵？」四個系列。從永續再生的議題出發，美麗鮮活、零垃圾為概念，讓夢想與希望創造新未來，表述後疫世代的叛逆、反骨，也跳脫傳統，帶來驚喜的蛻變與破殼的自覺反思。

畢展邀請6位專業攝影師拍攝紀錄，輸出共56幅大中小不同尺寸的作品，即日起到1月14日在文化資產局藝文展覽館CD館展出。

指導老師簡淑玲表示，全球經歷兩年多的疫情封控期間，改變每個人日常生活型態，當「疏離」、「封閉」已成為我們的生活常態，時尚、美學生活正尋找新的定位與新的共同認知。