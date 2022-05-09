邀玖壹壹、彭佳慧等 嘉工百年校慶演唱會不對外開放

國立嘉義高工百周年校慶重頭戲「嘉工100我最搖百校園演唱會」，邀集包括玖壹壹、郭書瑤、彭佳慧、黃妃等知名歌手，卡司陣容超越跨年演唱會；但隨著疫情升溫，使得是否停辦或延辦令校方陷入兩難。今天校長陳瑞洲表示，演唱會將於周五5月13日舉行，期間加強防疫作為，但不對外開放。

陳瑞洲說，由於國內疫情緊繃，校園演唱會只讓同學、教職員工入場，抱歉不對外開放，並且依照政府相關防疫規範，要求同學進入校園除了量體溫消毒等基本防疫外，在現場不可以飲水、吃東西，演唱會在戶外的籃球場、操場舉行，加大同學的間隔距離，要求全程配戴口罩。

跨年等級的演唱會邀請到李子森 Eason Lee、黃奕儒Ezu、琳誼Ring、Ray黃霆睿、黃昺翔Sean Huang、彭佳慧、黃妃、鼓鼓（呂思緯）、Julia Wu 吳卓源、郭書瑤、玖壹壹等，歌手陣容甚至比地方政府的跨年還豐富，嘉工如何辦到？

家長會長林怡華說，想增加同學們對校慶的參與感，所以在百年校慶活動中加入這場校園演唱會，考量到校友會成員有老中青各時代，所以向承辦的活動企畫公司開出想邀請的歌手名單，企畫公司也很給力地邀請到這些大咖歌手。整個校慶活動經費全由校友會、家長會讚助500多萬元。