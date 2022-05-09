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邀玖壹壹、彭佳慧等 嘉工百年校慶演唱會不對外開放

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉工校長陳瑞洲表示，演唱會期間加強防疫作為，但不對外開放。記者李宗祐／攝影
嘉工校長陳瑞洲表示，演唱會期間加強防疫作為，但不對外開放。記者李宗祐／攝影

國立嘉義高工百周年校慶重頭戲「嘉工100我最搖百校園演唱會」，邀集包括玖壹壹、郭書瑤、彭佳慧、黃妃等知名歌手，卡司陣容超越跨年演唱會；但隨著疫情升溫，使得是否停辦或延辦令校方陷入兩難。今天校長陳瑞洲表示，演唱會將於周五5月13日舉行，期間加強防疫作為，但不對外開放。

陳瑞洲說，由於國內疫情緊繃，校園演唱會只讓同學、教職員工入場，抱歉不對外開放，並且依照政府相關防疫規範，要求同學進入校園除了量體溫消毒等基本防疫外，在現場不可以飲水、吃東西，演唱會在戶外的籃球場、操場舉行，加大同學的間隔距離，要求全程配戴口罩。

跨年等級的演唱會邀請到李子森 Eason Lee、黃奕儒Ezu、琳誼Ring、Ray黃霆睿、黃昺翔Sean Huang、彭佳慧、黃妃、鼓鼓（呂思緯）、Julia Wu 吳卓源、郭書瑤、玖壹壹等，歌手陣容甚至比地方政府的跨年還豐富，嘉工如何辦到？

家長會長林怡華說，想增加同學們對校慶的參與感，所以在百年校慶活動中加入這場校園演唱會，考量到校友會成員有老中青各時代，所以向承辦的活動企畫公司開出想邀請的歌手名單，企畫公司也很給力地邀請到這些大咖歌手。整個校慶活動經費全由校友會、家長會讚助500多萬元。

嘉義高工創立於1921年4月1日，是一所技術型高級中學，前身為台南州立嘉義商業學校，1944年改辦為工業學校，並在彌陀路現址建校，嘉工是台灣早期八大省工之一，也是第一所慶祝百年校慶省工，百年來培育許多專技職人才。政論節目主持人鄭弘儀、嘉義市長黃敏惠父親前省議員黃永欽等人都是校友。

家長會長林怡華表示，校慶活動經費全部由校友會、家長會讚助。記者李宗祐／攝影
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歌手黃昺翔也是嘉工校友，發表改編後的新版校歌。記者李宗祐／攝影
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明年將接任國際生命線台灣區總會長的陳宗聖是嘉工校友，個人捐血超過10萬cc，呼籲學弟妹挽袖捐血。記者李宗祐／攝影
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嘉工百年校慶演唱會將於本周五登場，但不對外開放。記者李宗祐／翻影
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嘉義高工慶祝百年校慶活動於5月13日到15日。記者李宗祐／攝影
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演唱會 嘉義 跨年

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