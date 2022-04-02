台南北門文山國小慶百歲 黃偉哲訴說人生百歲感言祝福
台南市北門區文山國小今天百歲校慶，市長黃偉哲主持新設校史室「雨利館」揭幕；黃偉哲表示，文山國小培育了不少傑出人才，提供偏鄉學童完整運動及教學空間，盼全體師生努力讓校務更上層樓，迎接下個百年。
黃偉哲說，剛剛去了另一學校是60年校慶，「人生喔，沒有幾個60年，最多兩個，人家說活到120，但是全世界幾乎找不到幾個人活120，可以確定的說，人生最多只有一個100歲，祝福我們文山國小生日快樂，100歲很不容易，十年樹木百年樹人，我們看到了文山國小對大北門地區教育的貢獻」。
黃偉哲感謝侯永都社福慈善事業基金會投資160萬建設雨利館，慈濟基金會、仁安宮、東興宮、東隆宮協助校務，還有各級民意代表、歷屆校友、學校家長會的協助，以及歷任校長與教師團隊的努力與付出。
黃偉哲表示，這幾年市府積極推動地區特色，北門有井仔腳鹽田、夕陽，水晶教堂等很好景點，也期盼學校善用在地資源，結合在地農漁產業特色發揮創意，營造學校特色。
文山國小民國11年設校，原為北門公學校溪底寮分教場，校史悠久人文薈萃；校長王建智說，文山國小有美好的校園環境及社區資源挹注，成為課程發展與多元適性教學場域。
今天校慶活動以溫馨傳承為主軸，有手工皂製作及電音三太子、布袋戲等多元社團展演，展現在地特色的文化底蘊、學生體驗學習，現場也有園遊會、師生才藝發表、老照片回顧展，吸引校友及社區家長參與，立委賴惠員、市議員陳昆和、方一峰出席共襄盛舉。
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