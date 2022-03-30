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建中生聽完演講諷「白癡才當教授」 自豪等著繼承老爸牙醫診所

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友聽見建中生對話，指「白癡才當教授」。示意圖／ingimage
有網友聽見建中生對話，指「白癡才當教授」。示意圖／ingimage

現在的高中生面臨分組或大學選系，等同要規劃未來職涯選項，可能也會陷入選興趣或選含金量的困擾。一名網友在ptt發文表示，他在建中附近吃飯，聽到二名建中生在談話。

其中一名高中生嘲諷來學校分享學思歷程的教授，該名教授還是自己爸爸的同學。他說，「白癡才當教授」，並認為爸爸賺的錢早就勝過對方好幾倍。

接著另一名學生也回，「物奧早就沒人在玩，搞學術不如搞錢，我爸的牙醫診所，就等我繼承」。Ptt發這篇文章的網友則好奇問大家說，「對教授開嘲諷的高中生，是高中生真有遠見？」

眾多網友看完也回應，有人認為高中生講得沒錯、很實際啊，「教授的確沒牙醫爽」、「以收入來看，建中人當教授的確是低收入吧」、「應屆高中生高分群的確都往牙醫擠」、「在台灣純學術就是任人踐踏」、「不要說現在…30年前就這樣了。」

不過也有人不認同這種金錢至上的價值觀。網友表示，「年輕小伙子的世界觀真小」、「但問題是，真的要凡事都用金錢衡量？」也有人緩頰說「小朋友在嘴教授的話別太計較吧，應該是不喜歡那個教授，為嘴而嘴」，還有人覺得台灣有時候有一種氛圍，「不認可你做一件想做的事，然後能生活就好。」

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