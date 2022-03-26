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康橋跨校區聯合美展開跑 逾700件作品展現創作力

聯合報 / 記者許維寧／台北即時報導
「康橋雙十，築夢踏實」20周年聯合美展，於張榮發基金會國際會議中心揭幕。記者林俊良／攝影
「康橋雙十，築夢踏實」20周年聯合美展，於張榮發基金會國際會議中心揭幕。記者林俊良／攝影

康橋國際學校於今天上午舉辦20周年跨校區聯合美展開幕儀式，展覽來自台灣、大陸等九校區實體與數位創作，並包括110學年度新北市與全國學生美術比賽多件得獎作品，創作數量達755件，即日起至4月5日於張榮發基金會國際會議中心六樓展出。

康軒文教集團董事長李萬吉表示，本次跨校區聯合美展參展學生主要為1至12年級，展場作品逾700件，其中逾600件為實體展出，大陸各校作品則以投影方式呈現，類別涵蓋素描、油畫、水彩、平面設計等逾10種類別。

李萬吉說，康橋國際學校注重適性多元發展，小學時即注重各項藝文學習，盡力發掘學生專長，國中起則推廣一人一才藝。康橋的美術老師、一人一才藝老師，指導學生更精進於創作，學校這次負責打造舞台讓學生盡情展現。

康橋國際學校秀岡校區校長徐文淞則說，康橋堅守全人教育、德智體群美均衡發展，每周都有兩節一人一才藝課程，秀岡校區更固定每周兩節社團課，相信學音樂和美術的孩子都不會變壞。

秀岡校區藝文中心主任江翠蓮說，康橋創校以來不斷深耕藝文教育，同時鼓勵學生於學習中探索藝文興趣，培養出帶著走的能力。早在新課綱素養教育推行前，學校已注重美感教育、人文素養並培育多年，學生透過五感學習體驗動手實作，在過程中找到問題，並將解決問題的能力運用於生活上。

康橋今年擴大舉辦20周年跨校區聯合美展，參展作品包括台灣、大陸等九校區實體和數位藝術創作，總數達755件，即日起至4月5日於張榮發基金會國際會議中心六樓展出。

康橋國際學校20周年聯合美展，展出作品逾700件。記者林俊良／攝影
康橋國際學校20周年聯合美展，展出作品逾700件。記者林俊良／攝影

李萬吉 素養

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