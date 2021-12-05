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台南高商迎百年 師生彩繪階梯「夢想自由起飛」
台南高商迎接建校100年，除了將舉辦「南商百年校友藝術家經典美展」，向社會大眾介紹南商所培育出的優秀藝術家及精彩作品，廣告設計科學生昨天彩繪階梯，用他們的學習成果迎接盛事。
台南高商於1921年設校，百年來培育無數人才，其中在藝文界有許多優秀的藝術工作者，值此百年盛事，南商圖書館基於美感教育的使命與南商藝廊引領校園藝文風潮的功能，11日至明年1月2日舉辦「南商百年校友藝術家經典美展」，歡慶100歲生日。
圖書館主任張家榮表示，共邀請9位傑出校友藝術家王俊夫、林繁男、64級、陳美祝67、楊慧華、莫嘉賓、沈琮祐、王彬丞、王意評及擔任告設計科科主任17年的吳金原參與展出。
展出作品涵蓋油畫、水彩、仕女畫、複合媒材、壓克力彩、水墨工筆、水墨花鳥、版畫、雕塑、風格策展規劃等，精彩多姿，校長黃耀歡迎各界人士前往觀賞，希望藉此經典美展再次凝聚南商藝術界校友的情誼，也讓觀覽者間感受到藝術所帶來的美好與熱情。
為了迎接12月11日百年藝展開幕，規畫圖書館開幕儀式會場為階梯彩繪，挑選廣設科學生李洲鏹、翁晏儀、莫懿、蔡孟洧參與彩繪，昨天完成。此階梯彩繪以藍紫色無限寬廣天空為背景的「夢想自由起飛」為意念，線條色塊隨視覺移動而變化，增添場地趣味與光采。
校長黃耀寬表示，藝術與人文是南商的教育重點，除了舉辦經典美展外，還加開「百年老照片暨文史資料展」以及「世紀經典人物肖像漫畫展」，讓藝術深耕校園。
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