全國農業類技藝競賽 員林農工選手統統有獎

110學年度全國農業類技藝競賽圓滿落幕，員林農工選手報名7項職類，項項有獎，包括7座金手獎、5項優勝、4座團體獎，超越去年2座金手獎、5項優勝；今天校長林芬表揚並期勉得獎學生繼續認真學習，畢業後無論就業或升學都能學以致用，開創精彩人生。

得到農場經營金手獎、第一名的王秀楹從小喜歡在自家農地玩耍，觀察秧苗長大、開花、結穗到收割，紋白蝶穿梭飛舞冬季綠肥作物之間，不知不覺愛上農業，即使自家農地因重金屬汙染被迫休耕，不再種植食用性作物，但她對農業的熱愛絲毫不減，這次競賽在「種子、種苗及作物識別」「整地、作畦、種植」雙雙拿下高分，希望未來升學相關科系研究植物。

「別的選手都寫完程式，我還在畫迴路圖，當下心臟都快跳出來。」生物產業機電職類金手獎的黃敬宸說，當選手都早出晚歸，假日也到校練畫迴路圖、寫類似自動化生產線的程式，就是期盼競賽得獎，可是比賽當天不知怎麼速度變慢，時間截止前10多分鐘才寫完程式；頒獎時大會唱名，他以為無望，沒想到得到第五名。

食品加工類金手獎謝佳宜表示，比賽前半個月不小心弄裂右腳腳趾，忍痛參加友誼賽、全國農業類技藝競賽，比賽時一心想著受傷還拼命練習，若是輸了豈不是太對不起自己，幸好得到第五名。食品檢驗分析職類金手獎蔡詩筠說，直覺競賽科目「食品微生物」會考製作棉花塞，她用近100片手掌大的棉花練習製成棉花塞，沒想到真的有這道考題讓她拿到高分。

畜產保健楊宜軒和食品加工姚琇婕都得到金手獎、第六名，楊宜軒因「畜產加工」項目比賽時間比以前少三分之一，心急之下切到手指，忍耐到結束比賽才包紮，姚琇婕說，比賽時裁判一直站在旁邊，讓她壓力很大，在心底念著「做自己，不要看他（裁判）」用自己的節奏做完競賽項目。

「今年競賽的選手比往年辛苦。」員林農工實習處主任王弘仁表示，以前選手有充分時間在校練習，今年遇到本土Covin-19疫情升溫，選手5月中旬起在家讀學科，不能到校練術科，練習實做的時間比以前短少，能拿到佳績實屬不易。

員林農工今年獲得農場經營金手獎第一名，園藝金手獎第二名、優勝第十四名及團體獎第二名，食品檢驗分析金手獎第五名、優勝第十名及團體獎第三名，生物產業機電金手獎第五名、優勝第六名及團體獎第三名，食品加工金手獎第五名和第六名、團體獎第二名，畜產保健金手獎第六名、優勝第十四名，造園景觀優勝第十二名。