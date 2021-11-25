美術名師不忘本 退休後義賣作品回報埔心國中

彰化縣埔心國中校友在各行各業頭角崢嶸，在建校滿一甲子前夕，曾擔任埔心國中美術老師的退休校長紀寶活捐贈義賣64幅字畫，一成被校友會理事長許增鏞等人訂購，得所將作為弱勢學子教育基金，校方感謝前校長和校友樹立好榜樣，學生對前校長和學長、學姐的回饋行動充滿感激。

埔心鄉鄉內聞人絕大多數畢業於埔心國中，今年建校將滿60周年，學校籌畫多項活動熱烈慶祝，已退休的前校長紀寶活捐贈義賣字畫，埔心國中邀請國立台灣交響樂團11月5日到校演奏，同時成立埔中希望藝廊，第一檔推出前校長紀寶活作品，音樂與名家字畫互相輝映。

70歲的紀寶活在埔心國中任教18年，被戲稱「苦守寒窯18年」，通過主任甄試調往花壇國中，通過校長遴選後2005年2月奉派到埔鹽國中服務，2012年2月提前退休。他在埔心國中教美術，打破慣例帶A段班，升學績效有目共睹，是家長口中的「名師」，及至出任埔鹽國中校長，一改校長到處「作公關」募款型態，下班後和假日他發揮專長寫書法作畫，作品義賣得款幫助弱勢學生。

9年前紀寶活教過的學生感念師恩，舉辦餐會並捐款合計約72萬元，全數作為弱勢學生獎助學金，目前剩餘約30萬元，紀寶活這次到埔心國中展覽和義賣，展期到11月底，希望義賣款項能湊成整數挹注學校的弱勢學生獎助學金，到目前為止，有7幅作品賣出，光是波耶波羅蜜多心經的書法就占3幅。

吳姓、陳姓和邱姓等學生都表示，前校長紀寶活的水彩畫和油畫很有深度，站在畫前好像身歷其境。校長黃森明說，學校和校友會成立埔中60周年校慶活動籌備會，從10月底家長會會長交接，到本（11）月16日埔心國中退休人員聯誼會在會長徐慶輝號召下合捐11萬1000元，連同前校長紀寶活的義賣，都將作為六十周年校慶活動經費及弱勢學子教育基金活動，讓師生備受感動。