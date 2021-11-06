共學不打烊！700位跨國教師犧牲假期齊聚線上跨閱學習

新北市立丹鳳高中閱讀聚場5.0是華人區最受矚目的教師自主共備研習，丹鳳高中從2016年開始，已經連續舉辦第5年，從去年實體與線上混成的200人共備共學，到今年因應疫情與國際交流，以線上方式擴大辦理。

本次丹鳳高中閱讀聚場5.0研討會的主軸「從國際視野看華文讀寫教育的新趨勢」為主題，邀請海內外對於華文讀寫有深究的專家學者，進行兩日跨國共700人共學。首先登場的是國際閱讀論壇，由丹鳳高中傅文豪老師進行六位海內外專家學者的介紹：國立臺灣師範大學圖書館館長柯皓仁館長、中原大學張靜愚紀念圖書館館長陳昭珍教授、南洋理工大學‧新加坡國立教育學院副教授陳志銳博士、香港學校圖書館主任協會黃毅娟會長、馬來西亞波德申中華中學校長張永慶博士、丹鳳高中圖書館主任宋怡慧老師，透過溫馨專業的主持風格，帶動海內外700位老師在11月6日上午論壇進行熱烈的討論與對話，並營造創意閱讀的氛圍，激發有用、有趣的教學方法，開啟國際讀寫新趨勢的綜整觀察與專業分享。

丹鳳高中校長曾慧媚在開幕致詞提到：「期待兩天共學，跨國老師們回到校內，可以啟動跨科教師自主共備，跨大讀寫分享的效益與影響力。同時，透過教學實踐，將開啟2021年到2022年華文讀寫課室的新風貌。」

接續一天半的線上實作工作坊，邀請在跨科讀寫具有指標性引領潮流的影響力的教授、專家、老師－－曾明騰老師、王政忠老師、許榮哲老師、歐陽立中老師、鄭國威老師、葉奕緯老師、黃子欣老師、蔡淇華老師、宋怡慧老師、楊曉菁教授、楊朝淵老師、連育仁教授、陳志洪教授、劉彥廷老師、黃麗禎老師、顧蕙倩老師等16位老師的協助，透過線上專題演講、實作發表，與跨國老師進行研討。

丹鳳高中在新北市創新教育加速器計畫幫助下，圖書館團隊研發「D-iBook選書師APP」，業已進入第二期的APP研發，宋怡慧主任說：「目前將擴增直播模組、任務模組，使其平台有更多交流及互動，增加使用者體驗的趣味性及黏著度。同時，社群互動模組、AR互動API模組，將圖書知識搜尋服務智慧化，結合直播、創作、發表，並透過API丹鳳AR潮玩閱的專案，進行圖書與課程虛擬擴增實境APP功能的整合，讓閱讀變得輕鬆有趣，透過後臺管理與大數據，也能記錄學生學習與閱讀的歷程。」這項集合科技與遊戲的新創舉，將協助中學生找到適性閱讀的閱讀工具，透過此次跨國線上閱讀聚場的研討與線上實作會議，讓國內外閱讀教師能與丹鳳高中一同在移動閱讀的科技遊戲課程共學研討，更讓團隊覺得被激勵與鼓舞著。

700位犧牲假期的海內外老師，其中包含香港、新加坡、馬來西亞的教授、校長、主任、老師們，面對AI時代，教育素養化、生活化的潮流，各國教師勇於嘗試跨科、跨界，願意投注心力長思維，讓課室風景不一樣，期待我們在11月6日、7日兩天，跨國共學，追求自我專業成長，以共學翻轉教學的方式，找到素養時代，跨科課程設計的新思維，以及找到國際讀寫的新趨勢。

本次擔任C組分組主持人的郟軒老師說：「所謂他山之石可以攻錯，擔任此次主持工作，除了非常期待可以與專業講師和國內外教師們一同共備成長外，也能看出台港新馬各國讀寫趨勢的異同，從中找到提升學生國際讀寫的能力。」

閱讀聚場從1.0開始，五年來秉持著：「一個人走，可以走得很快；一群人走可以走得很遠」的信念，持續五年的跨科、跨域共備閱讀聚場，期待能帶起華文教育讀寫新風潮，讓讀寫的教學視野更廣袤、方式更多元、互動更活潑，全球閱讀教育無國界的思維在丹鳳高中的閱讀聚場看見700人攜手前進的教師新力量。

曾慧媚校長致開幕歡迎詞。

全場共約700人參加閱讀聚場5.0的研討活動。