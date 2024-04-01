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為什麼一到青春期 嬰兒奶香味就消失了？

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：Unslpash）
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【文‧Daisy Chuang】

嬰幼兒是所謂的身心黃金發展期，也可能是我們人類體味最香的時候，一到青春期受荷爾蒙影響就會變成混合各種味道的汗臭味。科學家指出，青少年客觀來說就是臭臭的。

已知青春期會伴隨一系列發育變化，身心都會受到影響，受到汗腺荷爾蒙活化，體味（body odors）也產生變化，由汗水與獨特微生物群結合，最後產生出來的獨特氣味。

最近德國科學家就深入研究獨特體味的實際化學成分，首次比較青少年（teenager）和嬰兒（baby）的體味化學成分，找出為什麼嬰幼兒聞起來像盛開的花朵，青少年聞起來卻像出汗的山羊。

研究聚集 18 位 0~3 歲的嬰幼兒與18 位 14~18 歲的青少年，請他們換上處理好的棉 T ，腋下再墊一層棉墊，除此之外，研究開始前 48 小時不吃辛辣物、使用無香氣沐浴產品，嚴格遵照衛生與飲食後，睡了一覺。

之後團隊用多種方法分析腋下棉墊，包括氣相層析質譜法（GC-MS）和氣相層析嗅覺儀（GC-O），根據這些資料，研究人員將體味分解為 42 種不同的氣味活性化合物。最終團隊發現一些關鍵的定量差異，或許是青少年變臭的原因。

團隊在嬰兒棉墊中檢測到大量甲基紫羅蘭酮（α-Isomethyl ionone），顧名思義，會產生出類似紫羅蘭花香氣味，研究人員推測就是這種類似香水的氣味，讓嬰兒有股好聞的味道。

相較之下，青春期孩子身上的氣味濃烈得多，檢測到高含量化合物，好比 4-乙基辛酸（4-Ethyloctanoic acid）和十二烷酸（Dodecanoic acid），前者恰好是公羊皮脂腺體會分泌的費洛蒙。團隊也有發現青少年體味才有的新型化合物，雄烯酮（5α-androst-16-en-3-one、5α-androst-16-en-3α-ol），這些化合物被描述成類似汗水、尿液、麝香和檀香等氣味。

研究團隊認為，嬰兒與青春期孩子的體味差異在於，嬰兒不會有這些特殊的類固醇化合物。

由於荷爾蒙變化關係，青春期後開始出現狐臭或體臭，這時候也是人們開始注意外表與社交，幸好青春期的孩子相較於嬰兒已經有自理能力，可以藉由吃清淡食物、洗澡換衣，或止汗劑、除腋毛等方法，降低身上異味。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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