氣溫攀升人類更暴力？研究揭古安第斯山脈有類似〈瘋狂麥斯〉場景
【文‧林妤柔】
氣候變遷不只影響環境與生態，還有人類行為。研究人員研究約 1,000 年前安第斯山脈中南部的古代文化如何應對氣候變化，得出一項結論：隨著氣溫攀升，暴力行為也會增加。
加州大學戴維斯分校（UC Davis）新研究指出，當西元 470 年至 1,500 年間氣候發生變化時，安第斯山脈中南部居民的暴力行為增加。假如同樣的模式在當今氣候變化仍適用，衝突可能像 1979 年的反烏托邦電影〈瘋狂麥斯〉（Mad Max）系列展開。
研究人員查看從 58 個考古遺址、共 2,753 個人類遺骸顱骨骨折的檢查數據，再利用位於智利、秘魯和玻利維亞發現的 Quelccaya 冰川的冰層紀錄繪製氣候發生的情況。最終發現，由於中世紀暖期（Medieval Warm Period）氣溫上升，每年的冰層堆積量每減少 10 公分，人們之間的暴力程度就增加一倍以上。
研究人員透過在化石紀錄中頭部受傷的數量得出這一項結論，這也是考古學家在研究文化暴力時經常採用的措施。
有趣的是，暴力事件之所以上升，不一定只因為溫度升高，也可能和天氣模式改變、降雨減少有關，且只出現在安第斯山脈的社區，中海拔地區、沿海地區則沒有同樣趨勢。研究人員推論，乾旱條件很可能只影響到海拔較高的地區，又或者山下的社區找到應對氣候變遷的和平解決方案。
研究人員認為，不同海拔地區的經濟和社會政治戰略不同，可能造成這些差異，遇到乾旱時期時，由於無法用雨水灌溉農業，進一步造成整體瓦解，所以高原人口更容易受到社會經濟壓力，競爭有限資源也更激烈；相反地，中低地區經濟多樣性反而降低乾旱影響。
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