每天6分鐘高強度有氧運動 助大腦在老年保持健康

【文‧Emmastein】

每天只要進行6分鐘高強度有氧運動，就能增加一種已知可增強認知功能的大腦蛋白質。

多年來大量研究表明，運動與大腦認知健康存在關聯，從有氧運動可明顯提高解決問題的能力、到每 2 週 1 次的鍛鍊可減輕輕度認知障礙等。

最近，一篇新研究關注被稱為腦源性神經營養因子（brain-derived neurotrophic factor，BDNF）的特定蛋白質，它是參與腦細胞生長、功能和存活的關鍵分子，且與改善記憶力、減緩神經退化疾​​病進展有關，研究人員想了解禁食、運動如何影響 BDNF 產生。

為此，研究人員招募十幾名健康受試者，測試 BDNF 對 4 種措施的不同反應：禁食 20 小時、低強度騎行 90 分鐘、高強度騎行 6 分鐘、禁食與低強度運動結合。

研究結果表明，短時間劇烈運動明顯增加循環 BDNF 現象，且比長時間低強度運動更有效提高 BDNF 含量，與禁食 1 天或進行輕度運動相比，高強度運動是增加循環 BDNF 最有效的方法。

雖然該研究只關注運動和禁食如何影響血漿 BDNF 含量，對預防癡呆或大腦老化的任何後續解釋以推測成分居多，但大量現有證據表明運動可以提高認知能力，加上 BDNF 確實與大腦健康有關，這項發現仍不失為一個參考方向。

新論文發表在《Journal of Physiology》期刊。

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