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英國經濟衰退為何失業率50年最低？ 研究：勞動力因病耗損

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Boris Thaser CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Boris Thaser CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

多國經濟成長放緩，但勞動力仍很緊繃，最近英國研究發現，可能是人民愈來愈虛弱。英國政府報告指出，疫情後至少 50 萬名英國勞工因病退出勞動力市場，讓英國央行前首席經濟學家擔憂，這是 200 年來英國第一場健康災難，認為勞動力規模下降，造成英國經濟真正的衝擊。

英國失業率很低，今年截至 8 月的三個月失業率從 3.8% 降至 3.5%，是 1974 2 月以來最低。自從結束疫情封鎖，經濟迅速重新開放後，英國企業一直抱怨很難找到員工填補職缺。

英國研究發現，勞動力緊張是所謂經濟不活躍的人急劇增加。這些人屬於工作年齡，卻沒有工作也沒有找工作。現在高達 250 萬英國人將長期疾病列為今年夏天無法工作的原因，高於 2019 年初 200 萬人，等於疫情後大增 50 萬人。離開勞動市場的原因包括慢性病和心理健康問題，25~34 歲年輕人增幅最大。

4~6 月 25~34 歲不活動率從 2019 年同期 11% 上升至 14%，男性佔總增長的 61%16~34 歲最年輕勞工群心理健康問題、恐懼症和神經障礙增加 24%，是唯一焦慮和憂鬱增加的年齡段。 

英國人健康和福祉也衰退

受影響的行業以彈性工作程度較低最易受疾病影響，特別是旅宿業和零售業，通常由年輕勞工組成，現在也是員工短缺最高行業，平均每 1,000 名勞工約 10 人因健康狀況不佳處於不活動狀態，是英國平均的兩倍。 

英國就業率在富裕工業國家排名落後，很有可能 2023 初成為唯一就業率低於疫情前的主要發達國家。就業率定義為衡量可用勞動力資源使用程度，勞動年齡人口是指 15~64 歲，衡量標準是前一週從事有酬工作至少 1 小時，或有工作但請假也算。

現在只有冰島、瑞士、拉脫維亞、英國和美國就業率低於 2019 年，瑞士和拉脫維亞就業率下降幅度比英國更大，但這些國家都在逐步復甦，只有英國倒退。

英國央行前首席經濟學家擔憂，英國人健康和福祉衰退中，可能是自工業革命後第一次出現這種境地。他認為英國醫療資源投資不足，人力衰退早就能預期，新冠疫情只是引爆點。就業人數不足、失業率低，企業必須以高薪請人，英國高通貨膨脹率更難下降，直言經濟不活躍對國家未來增長和繁榮能力構成巨大挑戰。

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