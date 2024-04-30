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暑期職場體驗 教育部：全台逾6000名額

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
青年署今日舉辦「串連全國多元暑期職場體驗宣傳記者會」。圖／教育部提供
青年署今日舉辦「串連全國多元暑期職場體驗宣傳記者會」。圖／教育部提供

教育部青年發展署邀集原住民族委員會、22個縣市青年事務專責單位及辦理職場體驗相關計畫首長代表，今日舉辦「串連全國多元暑期職場體驗宣傳記者會」。今年全台共有超過6000個職場體驗名額供青年參與，內容包括公部門見習、青年工讀、原住民族暑期工讀等等，教育部鼓勵青年藉此累積未來職場經驗。

青年署指出，今年全台各地共有超過6000個職場體驗名額供青年參與，並提供薪資、津貼或實習學分抵免。相關計畫訊息可至青年署「RICH職場體驗網」(https://rich.yda.gov.tw)、原民會「原住民人力資源網」(https://iwork.cip.gov.tw/)，以及各地方政府官方網站查詢。

青年署長期推動「大專生公部門見習」、「青年暑期社區職場體驗」、「青年創業家見習」以及「經濟自立青年工讀」等4項計畫，提供約1850個機會。原住民族委員會也開始辦理「原住民族青年暑期工讀計畫」，共690個名額，各地方政府也籌辦各種見習及工讀計畫，有約3600個名額，期使在學青年能夠從公、私及第三部門累積實務經驗。

青年署署長陳雪玉表示，由中央串連地方首次辦理的聯合職場體驗宣傳記者會，透過亮點分享與成果展示，展現青年於參與體驗後能精進職場技能，甚至發掘自身未來職涯發展的可能。期望藉由本次記者會，能夠整合全台職場體驗相關計畫共同對外曝光，讓青年朋友於暑假能有更多元選擇的機會。

原住民 職場 青年

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