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免費諮商篩出3分之1高風險個案 年輕人心病找解方

中央社／ 台北28日電
青少年轉大人身心劇烈變化，在同儕與課業壓力下，厭世或心事找出口，年輕人自殺率攀升，免費諮商方案一再加碼確實篩出3分之1高風險個案，但這反映出更要家庭及教育端早期介入。示意圖／聯合報系資料照
青少年轉大人身心劇烈變化，在同儕與課業壓力下，厭世或心事找出口，年輕人自殺率攀升，免費諮商方案一再加碼確實篩出3分之1高風險個案，但這反映出更要家庭及教育端早期介入。示意圖／聯合報系資料照

青少年轉大人身心劇烈變化，在同儕與課業壓力下，厭世或心事找出口，年輕人自殺率攀升，免費諮商方案一再加碼確實篩出3分之1高風險個案，但這反映出更要家庭及教育端早期介入。

根據全國自殺防治中心資料，全國各年齡層自殺死亡率中，24歲以下族群，自民國102年左右起有上升趨勢，106年以來更是呈現持續增加；各年齡層中，僅15到24歲呈現成長趨勢，每10萬人口中自殺死亡從102年的5.2，在111年攀升到10.7。

數字反映出年輕人的不快樂、覺得活得很累很辛苦，為了接住年輕人，衛生福利部心理健康司自去年8月起推動「年輕族群心理健康支持方案」，提供15至30歲民眾每人3次免費諮商。方案有3大目標：鼓勵年輕人勇於求助、尋求及認識心理諮商、加強高風險個案醫療轉介。

此方案推出短短半個月，部分縣市就預約額滿，衛福部緊急追加預算加碼服務。統計到今年3月底，已服務2萬3246人、共5萬8801人次，其中15到23歲者占約1/3。

台北榮民總醫院社區復健精神科主任李正達告訴中央社記者，青少年大腦還不成熟，較易發生部分腦區過度活化、大腦物質太過旺盛，也因此在感受到壓力源時，情緒反應比成人更強烈。

李正達指出，比起成年人，青少年比較會有易怒、情緒失控的情形，好像看誰都不爽，此外也有較高比例經歷幻覺等症狀，例如聽到有聲音批評、取笑、責罵等。

腦區不成熟、荷爾蒙影響、不善表達情緒等種種因素之外，李正達說，有的青春期孩子與父母關係越來越遠，來自同儕、網路、學業等現實社會的壓力又越來越高，導致15歲以上的年紀「比較辛苦」。

臨床心理師公會全國聯合會理事長吳孟璋指出，心理支持方案讓過往有求助動機、但受限於經濟的個案，瞭解諮商是怎麼一回事，進一步接受長期諮商，或提升未來求助意願。

吳孟璋認為，對於心理處於亞健康者，3次諮商也已足夠幫助可以提升心理健康適能，學習情緒因應策略、促進正向人際策略等簡單自助方式。

衛福部統計，運用此方案接受諮商的年輕人，其中高達1/3，也就是7800多人為高風險轉介對象，需要持續追蹤或後續治療；使用此方案諮商後，高達95%認為對自己有幫助。

衛福部心理健康司長陳亮妤告訴中央社記者，今年也將再提計畫，目前正在研擬中，但對於是否仍是針對15到30歲族群、方案內容等細節，須待計畫確認後再對外說明。

精神健康基金會執行長韓德彥認為，這張大網顯然篩出了不少高風險個案；然而「這張網子會不會很貴」卻是大問題。

「諮商本來就很貴」，韓德彥說明，談話治療較適用於中間偏嚴重的個案，不該是第一線處置方式，更不該企圖用諮商取代掉年輕人正常該有的發展，否則就是「在下游補破網」，成本高且效果也更有限。

韓德彥觀察，不少年輕人的心理問題癥結在於人際關係，追根究柢，更和幼年時期與父母的親子關係、成長過程中手足相處等人際互動不足有關。

「預防勝於治療是鐵的定律，任何疾病越晚處理，就越是複雜難治」，韓德彥說，回歸回到家庭跟教育端，把資源放在親子教育、壓力調適、人際關係等工作坊與體驗活動；補足年輕人心理需求，應在問題初期就提供學習管道，不是等到問題大到無法解決，才尋求諮商。

年輕人 情緒 風險

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