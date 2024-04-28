憂公幼混齡教學 有家長轉私幼

台灣面臨少子化，不少公幼靠混齡上課突破12人成班門檻，台中有9成、彰化7成公幼都是混齡班。公幼教師說，混齡教學不易，有些大孩子會「退化」模仿幼兒行為，也有家長擔心教學品質下滑、學習進度落後，把孩子從公幼混齡班轉到私幼分齡班。

台中市教育局表示，教育部未規定3至5歲公幼須分齡教學，目前中市公幼251園、非營利幼兒園35園，只有13所公幼因為家長與教學習慣，採分齡專班招生，其餘3至5歲都開混齡班。

彰化縣教育處統計，國小附幼、鄉鎮市公所轄管的公幼合計73園，分齡分班教學僅19園，其餘都是混齡教學。有公幼老師說，少子化，加上專家學者鼓吹混齡優點，現在僅剩5鄉鎮市公幼採分齡上課。

混齡教學成常態，多數家長礙於公幼學費便宜又難入學，只好接受。彰化縣有公幼學童原本讀混齡班，後來轉學到私幼，該園所被主管機關打電話「關切」。業界說，少子化衝擊，大家都怕學生流失，一旦低於成班門檻，恐怕會不敷成本。

溪湖鎮陳姓家長說，混齡班老師的注意力，常會被較年幼的孩童「吸走」，年紀較大的孩子得不到足夠照顧與指導；混齡課程不像分齡學習的主題明確，若經濟能力許可、讀得起私幼，當然優先選擇分齡教學。

公幼老師說，3至5歲的混齡學習不容易設計，若大家一起上課，大孩子覺得幼兒的內容太簡單，容易分心，幼童覺得大孩子的內容太難，也無法投入，讓教學陷入混亂；實務上常依年齡層，每天分配分齡教學時數，例如5歲童上課時，3、4歲改安排團體或體能活動。

不過，多名公幼老師說，分齡上課易於教學，幼童學習效果較好，但混齡學習仍有好處，不能因此否定其價值，尤其獨生子女多，混齡班就像家中有兄弟姊妹，能幫助成長。

台中教育大學教師教育研究中心主任陳盛賢表示，混齡教學可以增強孩子社交能力，對生活更全面了解，有助更快適應環境，但混齡可能發生大孩子欺負小孩子。明道大學教育藝術與療育研究所助理教授江姮姬表示，混齡教學較複雜，必須專業知能和經驗充足，否則孩子學習他人優點，也會學習缺點。