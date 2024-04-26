10國、35人！外交部任命留台傑出獎學生 當TAA校園大使

外交部今天頒發「台灣獎學金計畫學業傑出表現獎」，並舉行「留台校友會」（TAA）校園宣傳大使任命典禮。來自10國的35名獲獎生獲任命為TAA校園大使，盼藉此凝聚更多支持台灣的國際力量。

外交部今天下午舉辦頒獎典禮，政務次長田中光代表外交部任命112學年度選出的學業傑出表現獎獲獎生，擔任TAA校園宣傳大使，多位駐台使節出席見證典禮，並有3名聖克里斯多福及尼維斯籍學生帶來舞蹈表演，氣氛熱鬧溫馨。

田中光表示，外交部為鼓勵邦交國在台學子努力向學，去年8月首度設立外交部「台灣獎學金計畫」學業傑出表現獎，另為使各國受獎生學成歸國後持續與台灣保持友好情誼，在去年11月成立TAA臉書粉絲專頁，提供全球留台校友即時互動交流平台，外交部未來也將持續辦理TAA交流活動。

田中光除頒發「學業傑出表現獎」，並授予榮譽繩及TAA勳章，任命來自10個國家的35名獲獎生擔任TAA校園宣傳大使。

田中光表示，希望這群校園宣傳大使善用社群媒體，協助宣傳TAA臉書粉專，積極參與TAA舉辦的系列活動，凝聚更多支持台灣的國際力量。

在頒獎典禮結束後，現場舉辦首次「TAA臉書粉專春季直播交流會」，以「在台求學歷程」為題，特別邀請曾是外交部國合會獎學金生的聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）擔任主講人，及現場來自史瓦帝尼、貝里斯及聖文森三國的獲獎生分享在台求學趣聞。

在場友邦駐台使節也紛紛勉勵，所屬國家學生應把握在台機會，結交台灣好友及積極參與校園活動，期許學生未來返國後成為台灣文化大使，促進雙邊情誼。