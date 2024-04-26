七寶媽林叨囝仔談資源班惹議 高市教育局：錯誤觀念

高雄網紅七寶媽「林叨囝仔The Lins' Kids」24日開直播推薦書籍時，回應資源班相關問題時的態度引發爭議，高雄市教育局表示，資源班學生不是問題兒童，將多加宣導導正錯誤觀念。

網紅「林叨囝仔The Lins' Kids」再次引發爭議，24日開直播介紹廠商書籍時，有網友問，聽說七寶媽的小孩讀資源班，七寶媽笑著問兒子有讀資源班嗎，並說「什麼資源班啦」。她也將兒子拉進直播視窗中，兒子回答「不可能啦，我那麼聰明，以我的智商。」

「林叨囝仔The Lins' Kids」也追問兒子「你們班有人在資源班嗎？」她兒子回應「沒有，我們班一個問題兒童都沒有。」「林叨囝仔The Lins' Kids」聽完兒子回應後以大笑回應。

高雄市教育局告訴中央社記者，資源班學生是通過各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定通過為特殊教育（身心障礙類）學生，安置於普通班並接受分散式資源班服務，並非問題兒童。

「林叨囝仔The Lins' Kids」的直播遭大批網友、專業人士批評，指「林叨囝仔The Lins' Kids」的態度與言論對資源班的學生及家庭造成傷害，其言論已涉及歧視。

與「林叨囝仔The Lins' Kids」合作的出版社在25日發布4點聲明，因網紅不當言論，停止所有合作；更強調反對任何對資源班或個別學習狀態的歧視或嘲諷；也感謝社群所有讀者的回應，將會更慎重選擇合作對象，另外七寶媽與其經紀公司涉及違約部分，將委由律師處理。

「林叨囝仔The Lins' Kids」在25日深夜開直播道歉，稱自己絕無歧視資源班孩子，並說直播當下自己沒有聽清楚兒子的回應，導致沒有即時導正兒子的說法，相當抱歉。多數網友無法接受七寶媽的道歉說法，更指責七寶媽將自身錯誤推到兒子身上。

「林叨囝仔The Lins' Kids」爭議頻傳，去年曾因挺著8個月孕肚爬山、把1歲大嬰兒背在身上滑雪等行為，引發網友質疑、關心其子女的自學狀況及安危。當時教育局請這對父母去上親子教育輔導課程。

另外，「林叨囝仔The Lins' Kids」2023年也被爆出疑讓小孩生吃山羌肝臟，被高雄市社會局以讓孩子參與狩獵處在易受傷環境，依兒少法罰4至50小時親職教育輔導課程。之後又被爆出在未持有醫材許可證下，導購氣喘噴劑，衛生局以依違反醫療器材管理法裁處新台幣6萬元罰鍰。