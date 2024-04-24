快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

打小孩跟缺乏親職素養有關？人本促增加親職教育系統

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
430國際不打小孩日源自美國，人本教育基金會推動活動邁向第19年。記者董俞佳／攝影
430國際不打小孩日源自美國，人本教育基金會推動活動邁向第19年。記者董俞佳／攝影

近來多起兒虐事件引起社會關注，430國際不打小孩日即將到來，人本教育基金會號召全國幼兒園所及托育機構加入「與孩子立約」活動。人本指出，今年主題設定為「保護小孩人人有責」，並聚焦於幼兒家長教養處境，號召全國幼兒園所及托育機構以團體名義加入「建立一個不打小孩的國家─與孩子立約」行列，讓爸媽感受安心的幼兒成長環境並獲得更多教養資源。

430國際不打小孩日源自美國，人本教育基金會推動活動邁向第19年。人本指出，根據衛福部2022年兒少保護個案統計資料也顯示，施虐者本身因素中，以「缺乏親職教育知識」最多(占42.3%)。因此，政府應該負起最大的責任，提供完善且易於被家長使用的親職教育資源及支持系統。

人本指出，目前全台共有56所幼兒園加入立約，立約團體可獲贈10本《愛的手冊》，內含許多實用教養方法，也可進一步合作舉辦親職講座，提供家長正向教養與親職資源。

人本今天也公布今年幼兒教養問卷結果，從2006份回覆問卷中可以發現，相較於以往，現在父母對於不打小孩已有滿大共識，但尚缺乏較具教育意義的教養方法。

進一步看數據，家長感到困擾的幼兒行為狀況，最多為「吃得太少、太慢、偏食、不專心」；其次是「遇到不順心的事會尖叫、哭鬧、丟東西、撞頭打頭…等」、「已到睡覺時間還不肯睡」；另外，會打人（包含打大人）、不按照約定使用3C、去公園玩，該回家了還不肯走，以及有分離焦慮情況（例如一直黏著媽媽、去幼兒園時不肯讓爸媽離開）等。

家長最常用的處理幼兒行為狀況，最多為條件交換，例如你現在先把飯吃完，等下給你看電視；再來為獎勵或集點制度以及剝奪或取消權利，例如不講故事、減少3C時間； 語帶威脅，例如下次就不帶你去公園、不收玩具就把它丟掉以及責罵也有約三成左右使用；不理會以及打小孩則分別近兩成。

人本指出，位居前三名的條件交換、獎勵集點及剝奪或取消權利都是以實際利益去誘使孩子的行為，這或許能有短期效果，但無法真正讓小孩對該學會的行為有所認知而願意努力去做。面對幼兒，語言能力不是溝通要件，情感和需求的接納才是。此階段的親子互動模式更是奠定日後孩子情緒自我調節能力及思考發展的重要基礎。

為提升父母的教養知能，人本4月28日將在台北市客家文化主題公園3樓媒體簡報室，舉辦《挺爸媽．護小孩─幼兒教養座談會》為爸媽提供教養眼光及方法，從大腦科學及依附理論談幼兒教養觀點，並提供各種實用好上手的溝通方法，歡迎家長報名參加。

430國際不打小孩日即將到來，人本教育基金會號召全國幼兒園所及托育機構加入「與孩子立約」活動。記者董俞佳／攝影
430國際不打小孩日即將到來，人本教育基金會號召全國幼兒園所及托育機構加入「與孩子立約」活動。記者董俞佳／攝影

小孩 幼兒園 幼兒教養

延伸閱讀

3大訴求補校安漏洞 國教盟促一年8小時親職假

影／高雄男不甘分手深夜撞前女友 狂毆1分多鐘強擄上車恐怖畫面曝

標線型人行道違規 中市單日開175張罰單

將掌交通部 李孟諺：打造人本、安全的交通環境為重要目標

相關新聞

最高補助85萬 新北徵選5高中生赴加拿大留學1年

新北市教育局今年首次補助5位公立高中職學生，赴加拿大高貴林學區留學一年，其中一般生有3名、最高補助20萬；經濟弱勢2名、...

全教總呼籲全國跟進嘉縣 降低幼幼班人數

嘉義縣昨日宣布113學年度降低2歲幼兒班級人數，將幼幼班的師生比從1:8降至1:5，等同托嬰中心比例，成為全國之冠。全國...

田中千繪學台語「羅馬拼音」發文曝喜悅 台灣網友看嘸：越南語？

日本女星田中千繪來台發展多年，如今已能說一口流利中文，近年來更挑戰學習台語...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

首位日籍人士 諾貝爾獎得主本庶佑獲頒台大名譽博士

國立台灣大學校長陳文章日前親自赴日本京都大學，頒發名譽醫學博士學位予教授本庶佑 (Tasuku Honjo) 。本庶佑於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。