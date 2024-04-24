最高補助85萬 新北徵選5高中生赴加拿大留學1年

新北市教育局今年首次補助5位公立高中職學生，赴加拿大高貴林學區留學一年，其中一般生有3名、最高補助20萬；經濟弱勢2名、每人最高補助85萬，共補助230萬，有意願學生可在4月30日前向學校申請報名。

教育局說，新北市於2021年與加拿大高貴林學區簽訂教育合作備忘錄，共同推動國際教育，透過跨國合作選送學生赴海外學習，強化其跨文化溝通能力、生活適應力，並在日後擔任教育局舉辦國際活動接待大使，拓展國際視野與全球競合力。

教育局指出，甄選分為校內初選及市級複選，學生向學校提出申請，各校自行完成校內初選，並在4月30日前送至光復高中；市級複選則由教育局組成甄選委員會，書面審查和英語面談，預計在5月10日前公告錄取名單。此外，獎學金補助計畫補助3名一般生，每人最高20萬，補助2名具低收入戶或中低收入戶證明學生，每人最高85萬，共補助230萬。

教育局說，獲選學生將於今年9月赴加拿大留學至明年6月，出國期間可選擇在原校辦理休學1年或依據「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」申請免休學出國及辦理學分抵免。