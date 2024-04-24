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打造「教育版Netflix」1800部片選看 北市推影音串流平台

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新平台今天正式上路，只要透過網路上搜尋「CooC+」登入，學生就可以直接「選片」觀看，家長對於平台操作清楚明瞭也給予肯定，但目前僅以理科為主，且國小目前僅有中年級數學，動畫可以讓這年齡層孩子更清晰易懂，特別是自然，建議可以多製作國小教學影片，讓孩子提升學習興趣。圖／取自平台官網
新平台今天正式上路，只要透過網路上搜尋「CooC+」登入，學生就可以直接「選片」觀看，家長對於平台操作清楚明瞭也給予肯定，但目前僅以理科為主，且國小目前僅有中年級數學，動畫可以讓這年齡層孩子更清晰易懂，特別是自然，建議可以多製作國小教學影片，讓孩子提升學習興趣。圖／取自平台官網

AI時代來臨除了運用在產業界，更將其融入校園中，北市教育局繼先前推出酷課雲「3+2」功能，協助師生間提問、出考題等，今天宣布AI系統升級，耗資300萬設計教學影音串流平台「CooC+」，參考時下串流影音平台設計介面，讓學生可以隨選隨看，打造「教育版Netflix」，若有疑問也可透過網站智慧學習助理提問，AI便能精準解析並提供相關影片節點。

新平台今天正式上路，只要透過網路上搜尋「CooC+」登入，學生就可以直接「選片」觀看，外縣市學生也可免註冊看動畫片，家長對於平台操作清楚明瞭也給予肯定，但目前僅以理科為主，且國小目前僅有中年級數學，動畫可以讓這年齡層孩子更清晰易懂，特別是自然，建議可以多製作國小教學影片，讓孩子提升學習興趣。

數位學習教育中心主任、北一女中校長陳智源表示，過去動畫教學影片都是放在Youtube，並透過酷課雲網址連結，但可能受到廣告、排版等問題，導致體驗受到影響，特別設計結合追劇的串流平台介面及AI智慧學習助理功能的影音串流學習平台「CooC+」。

陳智源說，新平台將目前國中小、高中符合108課綱動畫影片上傳至平台，目前大約有1800多部影片，包含理化、地理、數學、自然等科目。陳強調，由於理科需要花較多時間思考理解，目前會先以數理科目優先錄製影片，未來也會有「名師講堂」，邀請各領域專家錄製影片，讓學生可以免費觀看。

資教科長陳秉熙表示，新平台提供專屬AI智慧學習助理功能（Aisk），學生若遇到疑難雜症，下方有一位AI助理，不同於坊間一般客服AI罐頭問答、ChatGPT，該系統將所有動畫影片轉成文字，學生提問時能準確地從酷課雲官方影音資料中萃取資訊及大綱，精確對應影片知識點秒數位置，解答學生疑問。

教育局長湯志民表示，這就是「教育版的Netflix」，新版影音串流平台還提供個人化智慧推薦功能，依觀看紀錄推薦更多主題學習內容，頁面規劃以劇集方式呈現，透過簡潔流暢的介面，學生們將可以輕鬆、直觀地進行影片觀看及操作，每部影片約10分鐘，可讓學生課餘如通勤時，觀看影片，落實108課綱自主學習效果。

北市教育局繼先前推出酷課雲「3+2」功能，協助師生間提問、出考題等，今天宣布AI系統升級，耗資300萬設計教學影音串流平台「CooC+」，參考時下串流影音平台設計介面，讓學生可以隨選隨看，打造「教育版Netflix」。圖／聯合報系資料照
北市教育局繼先前推出酷課雲「3+2」功能，協助師生間提問、出考題等，今天宣布AI系統升級，耗資300萬設計教學影音串流平台「CooC+」，參考時下串流影音平台設計介面，讓學生可以隨選隨看，打造「教育版Netflix」。圖／聯合報系資料照

108課綱 動畫 影片

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