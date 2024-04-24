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諾貝爾醫學獎得主本庶佑 獲頒台大名譽博士學位

中央社／ 台北24日電
諾貝爾獎得主本庶佑教授獲頒台大名譽博士學位。聯合報系資料照／台灣生物產業協會提供
諾貝爾獎得主本庶佑教授獲頒台大名譽博士學位。聯合報系資料照／台灣生物產業協會提供

日本京都大學教授本庶佑開創全新的癌症新標準療法「免疫療法」，於2018年獲得諾貝爾醫學獎，近日獲頒台大名譽博士學位，這也是台大首次頒發名譽博士學位給日本國籍人士。

台灣大學今天發布新聞稿指出，本庶佑為世界著名的免疫學家與癌症免疫治療先驅，現任京都大學醫學研究所特聘教授、高等研究院副院長兼特別教授，以及醫學研究所附屬癌症免疫綜合研究中心主任。

台灣大學校長陳文章近日親赴日本京都大學，頒發名譽醫學博士學位給本庶佑，典禮於4月23日在京都大學舉行。

本庶佑於1980年代提出免疫球蛋白類型轉換的概念框架與基因變化的模型，並於1992年首次鑑定PD-1在活化T淋巴細胞上的重要作用，開創全新的癌症新標準療法「免疫療法」，此項醫學上的重大成就，讓本庶佑與美國學者詹姆斯．艾利森（James P. Allison）於2014年同獲唐獎第1屆生技醫藥獎，2人於2018年再次共同獲得諾貝爾醫學獎。

陳文章致詞時表示，本庶佑是著名免疫學家，精益求精的學術研究開創癌症治療的里程碑，為世界醫學作出傑出貢獻；其研究熱忱及對人類社會的卓著貢獻實為楷模，因此台大頒授名譽醫學博士學位，也是台大首次頒發名譽博士學位給日本國籍的人士。

本庶佑在受獎感言中提到，很榮幸能接受台大名譽博士的榮耀，他也不忘對最近花蓮的地震災情表示關切，並回想2016年造訪時，深受花蓮自然風貌的感動，誠摯希望災區能盡速復原。

本庶佑指出，台灣與日本鄰近彼此，面臨共同的挑戰，具備相似的優勢，期許京都大學與台灣大學能深化學術合作，共同進步，打造真摯的友誼，並讓這份友好持續傳承。

日本 癌症治療 醫學

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