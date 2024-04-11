快訊

蔣經國與陳誠曾搶奪接班人大位？ 從蔣中正對2人評價可見端倪

爆遭綠議員陳建名「勾脖、緊抱、強吻」 歌手張涵雅喊：誤會

統神被苗博雅感化？做出「正能量二部曲」發文道歉 鐵粉驚訝：天下紅雨了

轟教部不檢討未深思熟慮 李家同：教改將永遠是進行式

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
410教改屆滿30年，清華大學榮譽教授李家同今天表示，自20年前就感受到教育部對政策未深思熟慮，永遠由一批非常有理想，而不顧現實的學者所掌控。本報資料照片
410教改屆滿30年，清華大學榮譽教授李家同今天表示，自20年前就感受到教育部對政策未深思熟慮，永遠由一批非常有理想，而不顧現實的學者所掌控。本報資料照片

410教改屆滿30年，清華大學榮譽教授李家同今天表示，自20年前就感受到教育部對政策未深思熟慮，永遠由一批非常有理想，而不顧現實的學者所掌控，20年前如此，現在仍是如此。若教育部沒有檢討的習慣，仍會推出很多未經深思熟慮的政策，教改永遠是進行式，學生永遠是白老鼠。

本報日前連日報導410教改30年相關專題。李家同今天表示，看了以後不免有些感傷，「當年和我一起開會的教授大概都已退休了」。又20年前，就感受到教育部對政策沒有深思熟慮，因為永遠由一批非常有理想而不顧現實的學者所掌控。

李家同指出，如教育部規定，申請入學只能填6個志願，學生要準備學習歷程檔案，以及雙語教學等，都顯示教育部不斷地推出新政策，也沒有任何人能夠使教育部檢討所有的教育政策。

李家同表示，全世界恐怕沒有一個國家，有這麼多的大學忽然間要停辦，有這麼多教授因此而失業。當初廣設大學的決定，就是完全沒有經過考慮，即使沒有少子化的問題，任何國家不得設立這麼多的大學。廣設大學的結果一定使得很多後段班大學招收不到程度夠的學生。令人好奇的是，這是普通常識，為何教育部想不到，實在奇怪。

「教育部沒有檢討的習慣」，李家同表示，推出雙語教學後多少教授提出反對意見，教育部也沒有檢討的動作。在此很誠懇地告訴各位，如果教育部沒有深思熟慮的習慣，也不會檢討，再過20年，教育部仍然會推出很多沒有經過深思熟慮的政策，教改永遠是進行式，學生永遠是白老鼠。

教改 教育部 李家同

延伸閱讀

足球／遭質疑便當報假帳 迷你足協：如有不法當懲處

全教總籲親職教育假 教育部：納兒少法修法研議

黃子佼持兒少性影像 教育部相關單位、學校全面下架合作案

性平教育法20週年 特展4月20日登場分享推行成果

相關新聞

基隆國小新生入學總量管制學校增為3校 實驗可自由選校

近日正值新學年度國小新生報到，基隆市今年總量管制學校，除原有信義及深美國小外，新增中興國小共計3校，市府推動公立國小新生...

談30年教改 教育部次長：有明星學校 學習壓力難減輕

民國83年的「410教育改革大遊行」，今天滿30周年。教育部次長林明裕表示，確實可看到孩子的成長進步，但只要有明星學校，...

準公幼退場加嚴 教部月底公布

教育部日前公告準公幼第三期合作要件，其中原定今年八月師生比達標一比十二，卻延後至明年起。教保人員不當管教事件也被排除在退...

北市學校性平調查費 加碼補助

北市各級學校每年接獲上千件性平事件投訴，依流程學校需外聘專業人士調查。有校長表示，一件性平案就常把一年經費花光。教育局今...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。