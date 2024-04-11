轟教部不檢討未深思熟慮 李家同：教改將永遠是進行式

410教改屆滿30年，清華大學榮譽教授李家同今天表示，自20年前就感受到教育部對政策未深思熟慮，永遠由一批非常有理想，而不顧現實的學者所掌控，20年前如此，現在仍是如此。若教育部沒有檢討的習慣，仍會推出很多未經深思熟慮的政策，教改永遠是進行式，學生永遠是白老鼠。

本報日前連日報導410教改30年相關專題。李家同今天表示，看了以後不免有些感傷，「當年和我一起開會的教授大概都已退休了」。又20年前，就感受到教育部對政策沒有深思熟慮，因為永遠由一批非常有理想而不顧現實的學者所掌控。

李家同指出，如教育部規定，申請入學只能填6個志願，學生要準備學習歷程檔案，以及雙語教學等，都顯示教育部不斷地推出新政策，也沒有任何人能夠使教育部檢討所有的教育政策。

李家同表示，全世界恐怕沒有一個國家，有這麼多的大學忽然間要停辦，有這麼多教授因此而失業。當初廣設大學的決定，就是完全沒有經過考慮，即使沒有少子化的問題，任何國家不得設立這麼多的大學。廣設大學的結果一定使得很多後段班大學招收不到程度夠的學生。令人好奇的是，這是普通常識，為何教育部想不到，實在奇怪。

「教育部沒有檢討的習慣」，李家同表示，推出雙語教學後多少教授提出反對意見，教育部也沒有檢討的動作。在此很誠懇地告訴各位，如果教育部沒有深思熟慮的習慣，也不會檢討，再過20年，教育部仍然會推出很多沒有經過深思熟慮的政策，教改永遠是進行式，學生永遠是白老鼠。