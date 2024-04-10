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便當80元報250元 黃國昌爆迷你足球協會作假帳接國家生意

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌質疑，體育署指導的迷你足球協會報假帳、用國家補助款做生意，要求體育署撤查。記者董俞佳／攝影
民眾黨立委黃國昌質疑，體育署指導的迷你足球協會報假帳、用國家補助款做生意，要求體育署撤查。記者董俞佳／攝影

迷你足球近來在台灣興起熱潮。立委黃國昌表示，體育署指導迷你足球協會推廣活動，一個便當80元卻核銷250元，甚至還有便當收據，一查卻是豆漿店，迷你足球協會的廠商從運費到發電機、舞台統統都通包，且廠商跟核銷竟是同一人，他質疑，這是報假帳、用國家補助款做生意，要求體育署撤查。

教育部今天至立法院教育文化委員會進行專案報告。黃國昌表示，教育部體育署給他的迷你足協資料，3月26日核銷資料中可以看到一個便當250元，他再對比收據，便當只要80元。此外，再對比過去迷你足球協會報帳資料，他請助理一家店、一家店查，發現有的是豆漿店，根本沒有賣便當，且有的是賣早餐，中午沒開，到底怎麼回事？是不是拿發票報帳嗎？

黃國昌表示，更離譜的事情是他一查之下，全部都是迷你足協的自己人，自己人在外面開公司，從發電機到舞台等等都有賣，是不是拿國家補助款，接迷你足協的生意。而且廠商的出貨跟經費核銷經手人竟然就是同一人。

體育署則指出，將專案查核此事。

便當 足球 體育

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