入圍隊數冠全國 新北學子21隊挺進「廣達游智盃」準決賽

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新北市教育局攜手廣達文教基金會，合辦第五屆「廣達游智盃創意程式競賽」，全國賽初賽結果日前出爐，今年以「我的未來智慧校園」為主題，吸引逾1500隊、3000名學生報名參賽，創歷屆新高。參賽作品內容多元，包括智慧教室、智慧圖書館、智慧食堂與智慧交通等，展現學生對未來科技的無限想像，有學生說，和高手切磋很有趣，能幫助自己不斷進步。

新北教育局表示，此次初賽競賽激烈，有100隊脫穎而出晉級準決賽，新北市入圍隊伍數量是全國第一，共有21隊挺進準決賽，準決賽預計今年5月25日在國立台灣科學教育館舉行，參賽隊伍要在現場進行實作競賽，爭取進入決賽門票。

新北新莊區民安國小入圍3隊，表現亮眼，學生趙映筑、陳芊曄作品主題為未來智慧校園，期望打造具備快樂、安全與充滿科技感的學習環境。主角透過VR體驗未來校園，畫面中機器人不僅能協助教學，還會巡邏以維護學生安全，也在結尾處反思機器人上課較無感情，無法取代老師。

廣達文教基金會董事長林百里說，創辦廣達游智盃出發點是要啟發學生對程式語言的興趣，培養與未來世界的溝通能力。執行長徐繪珈則說，廣達游智盃以鼓勵學生參與為目標，繳交合格作品就能獲得「程式小達人」參賽證明，作為自己的學習歷程。廣達游智盃參賽人數創新高，顯示受到師生及家長肯定，成為全國指標性的程式創意競賽，可透過競賽活動幫助學生培養邏輯思考、問題解決、創造力，這些都是未來AI時代所需的關鍵能力。

教育局長張明文指出，新北市除與廣達文教基金會合辦「廣達游智盃創意程式競賽」，也與基金會合作推廣「游於智」計畫，透過「運算思維」、「機電整合」與「問題解決」，整合程式Scratch軟體及硬體Quno教具，及舉辦多元競賽方式，利用機電整合概念提出解決方案，新北市今年培訓校數翻倍，以工作坊課程方式共同培訓在地種子教師，深植在地資訊科技教學能量，激發程式語言學習風氣，發展在地教師教學互助社群，以策略聯盟模式推廣，營造數位學習環境。