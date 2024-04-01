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遭教師指控惡意資遣 南亞技術學院：子虛烏有

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
南亞技術學院表示，學校都是依照教師資績排序、教師專長，優先安排課程，吳姓教師說學校刻意不排課的說法是子虛烏有。本報系資料照
南亞技術學院表示，學校都是依照教師資績排序、教師專長，優先安排課程，吳姓教師說學校刻意不排課的說法是子虛烏有。本報系資料照

南亞技術學院通識教育中心的吳姓教師，今日在高教工會的記者會上自陳遭校方惡意不排課逼退。校方對此回應表示，排課都是依照教師資績排序處理，並無刻意不排課，吳姓教師的資績排序最後一名，校方依照規定進行安置，因吳姓教師不同意安置才會予以資遣

高教工會今日開記者會指控，在南亞技術學院服務超過22年吳姓教師，因不願支援違法辦學的國防部「營區在職專班」，而被學校調職，且在其他教師超鐘點、且有教師資格不符的情況下，完全不排課程給他，甚至最後還進行資遣。

對此，南亞技術學院表示，學校都是依照教師資績排序、教師專長，優先安排課程，吳姓教師說學校刻意不排課的說法是子虛烏有。

另外，南亞技術學院主任秘書黃富昌說，休閒餐旅管理系是由3個系併成，目前該系新生班級少、教師過多，希望先安置資績排序最後一名且沒有課的吳姓教師，校方都有依照規定給予教師離退待遇，並另外給予100萬元獎勵金。吳姓教師不接受安置，學校3月已經召開教評會決議資遣，但當時在程序上有所疏漏，因此先撤回資遣案。學校將在4月11日再度召開教評會表決，通過就會將資遣案再次報給教育部

教育部指出，南亞技術學院是以吳姓教師符合教師法第27條第1項第1款「因系、所、科、組、課程調整或學校減班、停辦、解散時，現職已無工作又無其他適當工作可以調任」暨學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例第22條第1款情形，擬予資遣。

教育部表示，對於學校所報資遣案件，教育部一向極為重視並審慎檢視學校的認事用法及審議程序等是否符合相關法令規範，以保障教師權益。

教師 教育部 資遣

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