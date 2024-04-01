身心障礙學生升大學路窄 家長盼開更多缺、給予加分

現行身心障礙學生升大專校院的名額，是由各校依照科系、障礙別開缺，常導致部分障礙別的學生無法靠身心障礙甄試進入想就讀的科系。教育部近日公告修正「身心障礙學生升學輔導辦法」，草案增訂大專校院提列招生名額參與身心障礙甄試的義務，教團表示，教育部應扮演更積極角色協助特殊生適性升學，家長則希望能開出更多缺，就算沒有缺、參加一般生甄試也能予以加分，畢竟「不是每個孩子都要加分進台大」。

依照身心障礙學生升學輔導辦法，現行身心障礙生的升學名額屬外加名額，教育部表示，辦法只規範中央主管機關每學年要為身心障礙學生，辦理一次升學專科以上學校的甄試，沒有規範專科以上學校要提供名額，導致各校自主提供的甄試名額及障別，未必符合身心障礙學生的需求。考量特種生升學優待的公平性，教育部提出辦法修正草案，增訂專科以上學校提列招生名額參與身心障礙甄試的義務，修法也明定會依其實際招收名額予以獎助。

全國家長會秘書長李桂芬是特生家長，一路拉拔自閉症的孩子到台科大就讀碩士班畢業，她在受訪時說，目前身心障礙甄試是分科系、分障礙別開缺，舉例來說，若某屆高職高三生就讀電子科的自閉症生較多、聽覺障礙生較少，技專校院也不會因此調整開缺，就可能造成聽覺障礙生有缺額、自閉症生想讀讀不到的情況，最終自閉症生只能循一般生管道升學。

因此，李桂芬呼籲國立大學開出更多身心障礙缺額，且若有障礙別招生沒招滿，可以留用給其他障礙別的身心障礙學生。另外，希望若大專校院真的沒有開出符合身心障礙學生需求的缺額，參加一般生甄試可以予以加分，李桂芬強調，身心障礙學生及家長也會按自身狀況評估要選擇哪個校系就讀，「不是每個孩子都要加分進台大」。

全教總特教委員會主委鍾正信認為，雖以尊重大學自治及其專業判斷為原則，但教育部應更加積極讓特生、家長及大專校院能有協調溝通的空間，而非僅僅透過獎助來把決定權交給學校。否則現今身心障礙學生只能就讀部分校系，「我們都鼓勵孩子要選擇自己的興趣，身心障礙學生卻無法選擇」，恐怕違背特殊教育的理念。

特教工作專業人員協會理事、資深特教老師金采蓁強調，政府在融合教育中應該要扮演提倡者的角色，致力協助特殊生適性升學，並補足孩子進入到下一個階段的相關資源，例如特教老師、無障礙空間，並提升大專院校普通教授和老師的特教知能，才有可能改變現況。

金采蓁也提及，曾聽聞與碰過智能障礙的孩子進入私立大學就讀，畢業後卻難出外就業；也有在特教學校接受訓練學習洗車的智能障礙生，出社會後回校向老師炫耀靠一技之長存到50萬元。身心障礙學生在升學階段，「是真的需要那張學歷」，還是要習得更多的職業技能、以利往後順利安置到職場，也是必須思考的重要問題。