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高中免試入學超額比序納體適能 1原因這項目改「仰臥捲腹」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
體育署去年發布「國民體適能檢測實施辦法」修正條文，從今年8月1日開始，「漸速耐力折返跑」也將可取代800／1600公尺跑走，作為心肺耐力的檢測。本報資料照片
體育署去年發布「國民體適能檢測實施辦法」修正條文，從今年8月1日開始，「漸速耐力折返跑」也將可取代800／1600公尺跑走，作為心肺耐力的檢測。本報資料照片

從今年8月開始，學生體適能項目的「屈膝仰臥起坐」將改為「仰臥捲腹」，並加入「漸速耐力折返跑」為檢測項目之一。因應測驗調整，教育部近日也公布相關辦法，納入這兩項測驗作為高中免試入學超額比序的採計。

體育署去年發布「國民體適能檢測實施辦法」修正條文，從今年8月1日開始，學生體適能檢測的項目將有數項變革，其中測驗肌力及肌耐力的「屈膝仰臥起坐」檢測項目更換為「仰臥捲腹」，「漸速耐力折返跑」也將可取代800／1600公尺跑走，作為心肺耐力的檢測。

曾有立委召開記者會指出，有研究顯示，仰臥起坐用力挺直腰桿的動作，會瞬間對腰椎產生很大的壓力，如果孩子本身的肌力不足、穩定度不佳、活動度受限，在施力點錯誤的狀況下出現代償，就有可能在仰臥起坐的過程中受傷，或是長期累積後出現疼痛的症狀，恐怕造成不必要的運動傷害。

因應體適能測驗的變革，教育部近日修正「高級中等學校免試入學作業要點訂定應遵行事項」第4點附件，也將仰臥捲腹及漸速耐力折返跑納入多元學習表現項目採計。不過，113學年度前入學並於113年7月31日以前檢測者，仍可採計1分鐘屈膝仰臥起坐的成績。

根據現行高中免試入學作業規定，當報名人數超過招生名額時，會依照各就學區的比序項目積分對照表換算積分進行分發，超額比序項目包括「志願序」、「多元學習表現」及「國中教育會考」等等，因此並非所有就學區都有採計體適能成績。體育署曾指出，超額比序有採計健康體適能的就學區，學生的健康體適能表現更為優異。

教育部公布的體適能常模依照年齡與性別有所不同，仰臥捲腹的檢測成績門檻標準，男性從13到16歲依序為17、19、21、22次，女性從13到16歲依序為13、12、13、15次；漸速耐力折返跑的檢測成績門檻標準，男性從13到16歲依序為32、34、38、40趟，女性從13到16歲依序為23、23、24、25趟，檢測成績門檻依各項目對照其常模PR 25為標準。

教育部指出，持有各級主管機關特殊教育學生鑑定、就學輔導會鑑定為身心障礙學生的證明，領有身心障礙手冊、證明者，持有公立醫院證明為重大傷病、體弱學生，或經學校組成的專責小組認定確屬不宜檢測之學生，會比照門檻標準予以計分。

免試入學 教育部 門檻

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