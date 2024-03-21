特教代理師比率高無證也上場 教育部：督導地方政府降低比率

少子化下特教學生人數愈來愈多，立委今天質詢時指出，教學現場特教代理老師約2成，其中又有一定比率甚至沒有特教教師證，教育部應設法降低代理教師比率。教育部表示，疫情停辦教甄才會導致代理比率突增，未來會持續觀察各地方政府是否確實督導、降低代理師比率。

台北市發生特殊生毆打教師事件，教育部相關官員今在立法院教育及文化委員會上，就「落實特殊教育法配套措施及普特融合教育實施概況」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委吳沛憶指出，近年特教身心障礙類學生的代理教師比率突增，109到111年自18.07％增加到26.27％，且111年4018名代理教師中有1574名不具教師資格，質疑現場師資不足。其中，學前的代理教師比率超過3成，應持續努力且讓固定、非巡迴的老師在幼教現場協助。

國民黨立委洪孟楷也說，代理特教老師的比率愈來愈高，其中「無特教證」代理特師的比率更是逐年上升，2022年統計沒有特教證的代理特師達4成。國民黨立委葉元之認為，很多人不願意擔任代理教師，原因之一在於老師花很多時間處理行政表格，呼籲教育部給老師支持，簡便人力、行政程序，讓老師有心力照顧學生，也降低代理教師比率。

教育部次長林騰蛟表示，110年間歷經2、3年疫情，有些縣市沒有辦教甄，復辦後教師需求大，導致代理教師突增，目前代理教師比率已經降到20.7％，相較於110年已減少。教育部未來將持續觀察各地方政府是否確實督導，希望能降低代理教師比率，除教育部會補助，各縣市的代理教師比率會列入一般性教育補助款的考核項目。