教團批營養午餐秘書做功德 教育部：列入重要議題研議

國中小營養午餐秘書目前是由學校教師、職員兼任，全國教育產業總工會今日召開記者會指出，午餐秘書沒有行政加給、僅能減授課，是在「做功德」。教育部對此表示，國教署已經列為重要議題研議，將與地方政府和有關單位協處。

全教產今日召開記者會指出，目前國中小午餐秘書是由學校教師兼任，負責的工作多卻沒有行政加給，僅給予減授課節數，但各縣市目前給予的減授節數不一，有很多老師不願意接這項工作，甚至有學校最後只能由校長親自擔任。

全教產呼籲，教育部應增置午餐主任、午餐組長的職位，不應持續壓榨午餐秘書的勞力、讓老師「做功德」。對此，教育部表示，現行學校午餐執行秘書有由教師或職員兼任，全教產今日記者會的訴求，涉及預算支出及員額編制，國教署列為重要議題研議，將與地方政府、相關單位及團體會商協處，並於「學校午餐及飲食教育條例（草案）」併予評估研議。