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培育更多黃仁勳 打造STEAM學校

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨天赴中山女高出席STEAM及新科技發展辦公室揭牌啟用典禮，並在學生導引下體驗「生成式視覺設計」作業。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天赴中山女高出席STEAM及新科技發展辦公室揭牌啟用典禮，並在學生導引下體驗「生成式視覺設計」作業。記者侯永全／攝影

北市府推動「STEAM」跨學科教育，成立全國首創「STEAM及新科技發展辦公室」。市長蔣萬安昨天揭牌，宣布未來3年投注2.5億元，113學年度打造每一區一所STEAM認證先鋒學校；3年內國中小、高中都有STEAM種子師資，協助各校發展STEAM及新科技課程，「為台灣培育更多黃仁勳、蘇姿丰、李開復等頂尖人才。」

STEAM教育是由科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics）五個科目組合的「跨學科教育」，除培養孩子科學、工程等數理邏輯，更要培養藝術美感，結合理性與感性。

小孩就讀數理資優班的劉姓家長說，其實現在孩子就是要自主學習，認同學校端能提供更多這樣環境；張姓家長也認為，過去死背書，如果讓跨領域課程融入生活是好事，尤其大家寒暑假都會去上科學營，但重點還是在師資培訓，能不能跟得上。

外界也擔心是否會加重孩子課業負擔？參加過課程的陳姓學生說，以前上數學、自然課都是照著課本上，現在能改成自己發想找問題，再來提出解決方法，其實還滿有趣。

蔣萬安昨天出席位於中山女高的STEAM及新科技發展辦公室揭牌時透露，最近他大兒子跟班上同學組成機器人團隊，他發現現在孩子很厲害，從小自學寫程式，背後思考能力已超過很多大人想像。

教育局科長陳秉熙表示，目前台北市有7大STEAM製造中心、1處3A中心，接下來課程會融入生活，讓學生學習發現問題、解決問題，如都會大樓鳥擊、或鳥類在冷氣壓縮機上築巢，透過跨領域思考，解決生活可能遇到的大小事。

陳秉熙說，未來辦公室將訂定教學誌，並鎖定SGDs永續主題如水資源、糧食危機等，由STEAM中心輔導區內學校推廣課程。以目前推動的課程為例，就有國小高年級學生研發出「程控黑熊泡茶機」，透過泡茶原理及調整茶湯濃淡，以機器程式調整參數，泡出濃淡適宜的好茶。

全國首創的STEAM及新科技辦公室亮點，蔣萬安說，除是跨國小、國中到高中職的K12學程，也會推動跨國際交流，打開孩子視野、走入國際，尤其AI人才培育，絕對是未來必須走的趨勢，包括大家熟悉的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳、AMD總裁蘇姿丰、李開復也成立AI公司，北市府會讓孩子以其為好榜樣，由政府投入授課資源，努力培養出更多世界頂尖、優秀人才。

北市 蔣萬安

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