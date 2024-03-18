南市教育局駁斥代理教師人才流失 以數據證明較北部縣市佳

台南市議員李宗霖、朱正軒、沈家鳳今與南市教育產業工會舉行記者會，希望還給代理教師寒暑假，採用跟正式教師一樣的「教師請假規則」，不要讓人才流失，使台南成為教育制度上的孤島。南市教育局強調，現行做法兼顧法理情，指代理教師有流失說法，毫無根據且非事實。

南市教育局表示，為顧及學校寒暑假期間學生照顧、學習輔導及學習活動需求，並落實核實給薪的原則，112學年度要求代理教師寒暑假出勤是依教育部規定辦理，依法行政並無不妥，且配套作法已兼顧法理情。教產所稱教學現場代理教師「流失」，是危言聳聽、毫無根據且非事實；另代理教師的請假及核假已全面電子化，並不會耗費大量人力。

教育局說，經比較112與111學年度「國小委託辦理教師聯合甄選的分發比例」數據發現，112學年度實際分發比例為13.9 ％，高於111學年度的9.97 ％，代表想進來本市擔任代理教師的意願不減反增；另外112學年度各校代理教師整體招聘情形也比去年好，99％以上的學校，全數都能在開學前完成招聘，較北部其他縣市為佳。由這些數據可證明南市代理教師寒暑假到勤的做法，並未影響代理老師想來南市任教的意願。

教育局指出，南市自去年起，為確保代理教師權益，聘期已由原來的10個月，調整為全學年12個月；代理教師寒暑假到校，也讓佔43%比例的偏鄉小學，寒暑假活動有更充沛的人力可以運用，兼顧寒暑假學生學習照顧權益，並符合教育現場、社會大眾及家長的期待。現行代理教師寒暑假出勤並非每天上班，每位代理教師皆可依代理年資，核給相當於兼行政教師休假的慰勞假，另外加寒暑假每年有15日免到校的自主進修與備課時間，現行做法已兼顧法理情，並未虧待代理教師，外界不應任意指責。

教育局說，可理解相關團體或個人為代理教師爭取權益的立場，但教育局和學校係經過審慎評估考量後才做此決定，四大家長團體、校長團體也全力支持教育局的作法，法理情兼顧的作法為何一定要和別人一樣？