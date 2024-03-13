快訊

全英羽賽／前球后對決！戴資穎拍落奧原希望開紅盤

老婆花花持毒遭逮 阿沁奔警局「驗尿」：絕無使用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市國小新學年估招聘400名正式教師 代理年資可計「六都唯一」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市教育局今天宣布，將辦理國中小、幼兒園正式教師聯合甄選，國小教室甄選15日公告，今年預計招募400位正式老師，教育局也重申，是6都唯一讓在公立學校任職的代理老師依之前年資敘薪，還有交通、教師節禮金等補助。圖／聯合報系資料照片
台北市教育局今天宣布，將辦理國中小、幼兒園正式教師聯合甄選，國小教室甄選15日公告，今年預計招募400位正式老師，教育局也重申，是6都唯一讓在公立學校任職的代理老師依之前年資敘薪，還有交通、教師節禮金等補助。圖／聯合報系資料照片

北市教育局今天宣布，將辦理國中小、幼兒園正式教師聯合甄選，國小教室甄選15日公告，今年預計招募400位正式老師，教育局為避免去年代理教室荒，也重申是6都唯一讓在公立學校任職的代理老師依之前年資敘薪，還有交通、教師節禮金等補助，詳細招考資訊簡章近日已上網公告。

教育局表示，為提供北市代理教師較優薪資所得，對於具教師證代理教師，是六都唯一比照正式教師採計代理教師職前年資提敘薪級，另代理教師於聘期中取得任教科目合格教師證及較高學歷也可以申請改敘較高薪級。

教育局說，北市提供正式教師及代理教師福利措施包括，交通費補助依居住地與工作地距離發給630元至1200元、每年教師節發給每人敬師獎勵禮券2000元、每學年發給每校員額百分之五的績優教師獎勵獎金每人3600元、提供教師成長資源，包括教師教學專業成長工作社群、教師揪團自主研習計畫等。

教育局說，目前正辦理各學層正式教師聯合甄選，新學年度公立幼兒園教師聯合甄選簡章已上網公布，甄選名額將在4月15日下午5時公告。國小教師聯合甄選簡章預計3月15日公告、甄選名額將在5月1日公告。

代理教師 北市 教育局

延伸閱讀

「三方共訪機制」從北北基桃先上路？ 北市社會局曝可行方向

北市最大河濱改造 蔣萬安拍板18億打造淡水河岸4大亮點

保母虐童致死未開重大兒虐會議原因曝 北市社會局：第一時間已問中央

代理教師敘薪爭議 教部：待憲法法庭判決後研處

相關新聞

代理教師敘薪爭議 教部：待憲法法庭判決後研處

民進黨立委范雲指代理教師敘薪一國多制，部分縣市至今仍無法累計年資，導致代理教師多年都領一樣的薪水。教育部今天表示，事涉中...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

北市國小新學年估招聘400名正式教師 代理年資可計「六都唯一」

台北市教育局今天宣布，將辦理國中小、幼兒園正式教師聯合甄選，國小教室甄選15日公告，今年預計招募400位正式老師，教育局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。