北市國小新學年估招聘400名正式教師 代理年資可計「六都唯一」

台北市教育局今天宣布，將辦理國中小、幼兒園正式教師聯合甄選，國小教室甄選15日公告，今年預計招募400位正式老師，教育局為避免去年代理教室荒，也重申是6都唯一讓在公立學校任職的代理老師依之前年資敘薪，還有交通、教師節禮金等補助，詳細招考資訊簡章近日已上網公告。

教育局表示，為提供北市代理教師較優薪資所得，對於具教師證代理教師，是六都唯一比照正式教師採計代理教師職前年資提敘薪級，另代理教師於聘期中取得任教科目合格教師證及較高學歷也可以申請改敘較高薪級。

教育局說，北市提供正式教師及代理教師福利措施包括，交通費補助依居住地與工作地距離發給630元至1200元、每年教師節發給每人敬師獎勵禮券2000元、每學年發給每校員額百分之五的績優教師獎勵獎金每人3600元、提供教師成長資源，包括教師教學專業成長工作社群、教師揪團自主研習計畫等。

教育局說，目前正辦理各學層正式教師聯合甄選，新學年度公立幼兒園教師聯合甄選簡章已上網公布，甄選名額將在4月15日下午5時公告。國小教師聯合甄選簡章預計3月15日公告、甄選名額將在5月1日公告。