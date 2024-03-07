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台東校園濺血 小六男童玩遊戲起口角 持美工刀畫傷同學嘴唇

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市區某國小發生男學生持美工刀刺傷同班同學事件，校方已經介入輔導。圖／讀者提供
台東市區某國小發生男學生持美工刀刺傷同班同學事件，校方已經介入輔導。圖／讀者提供

台東市區某小學校園傳出流血衝突，一名小六男學生因玩遊戲與同班同學發生口角，2人在教室發生衝突，其中1人氣憤下拿美工刀攻擊對方，並畫傷對方唇部，傷口逾2公分。縣府教育處表示，已接獲校安通報，校方也有進行輔導。

受害家長對外控訴說，就讀小六的兒子與同學玩遊戲，過程中發生口角，對方氣憤下竟拿美工刀架在兒子脖子上，此舉導致兒子下唇受傷流血，若下手再更重一些，恐怕連喉嚨都會被割斷，不只是嘴巴受傷而已。

校方回原過程指出，上月底兩名男同學因為玩寶可夢遊戲失和，加害人前一天被同學訕笑，心裡感到不舒服，隔天上課又再度被取笑，原本準備畫圖，氣憤下拿著美工刀去架住對方脖子，被害學生先用左手頂開，不過最後重心不穩，嘴唇仍被刀子割傷。

校方強調，此事發生後，有找雙方家長到學校模擬及釐清衝突過程，受害學生家長願意諒解加害孩子，並收下紅包袋接受道歉。事發後教師入班加強宣導，也會接續輔導兩位當事學生，今天下午召開學輔會議，檢討相關處理過程。

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