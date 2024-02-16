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開學！屏縣九如國中校車費 鄉公所全額補助顧安全

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如國中學生搭校車，校車費用這學期起由鄉公所買單全額補助，鄉長藍聰信（左二）一早跟學生們問候。記者劉星君／攝影
屏東縣九如國中學生搭校車，校車費用這學期起由鄉公所買單全額補助，鄉長藍聰信（左二）一早跟學生們問候。記者劉星君／攝影

今天開學了！屏東縣九如鄉鄉內僅一所國中九如國中，位在九如鄉玉水村，在台3線西面，車流量大，砂石車多，學生上下學都要穿越台3線大路口，九如鄉長藍聰信獲悉後，考量鄉公所財政尚有盈餘，今年度起全額補助九如國中校車費用，為學生們省下一年約2萬元的交通費。

屏東縣九如鄉有1所國中、4所國小，近年國中留鄉就學率達9成，九如鄉長藍聰信說，獲悉學校需求，考量九如國中位處偏僻，同學們上下車經過車水馬龍台3線，寒流來襲時學生騎單車頂著寒風，雨季期間全身濕透，颱風來襲時安全堪慮，決定補助校車費用，經學校、家長會長，研擬交通車補助計畫，這學期起實施，校車兩條路線。

九如國中校長謝惠如說，學校有335名學生，搭乘校車從早期7、80人，平均車費每月1200到1500元，近年來隨少子化影響，去年搭校車約有3、40人，一台車坐不住，兩台車又太多，學生負擔每月2000元，一年下來就要兩萬多元，若家長有兩到三個孩子同時就讀，對家長負擔大，去年向鄉長反應，希望能補助學生的校車交通費。

謝惠如說，感謝鄉長全額補助，今天開學，學生搭校車，安全又沒有遲到問題；距離最遠的是九如鄉後庄，學生騎單車上學也要約30分鐘，台3線車輛多，車子開的很猛，有時紅燈也不會停，交通志工媽媽很辛苦，擔心學生交通安全。

八年級的藍韶榆住洽興村，他說，距離學校騎單車要近半小時，他一早先騎單車到村莊附近等校車，6點55分搭校車，7點10分到學校，方便又安全；七年級的楊毓涵住三塊村，她說，先前騎單車上下學也要20分鐘，搭校車快很多，不用擔心會遲到。

藍聰信說，去年度校車交通費補助偏遠路線約30萬元，今年度為讓家長安心，學生安全，決定全額補助校車交通費約150萬到200萬元，只要公所能力所及負擔得起，經費無上限，學生安全最重要。

九如鄉公所除國中校車交通費補助，提供留鄉升學就讀國中的獎學金最高5千元，也有提供九如國中會考獎學金，若考取5A++有3萬元，作文六級分3萬元。

今天開學了，屏東縣九如鄉長藍聰信（左五）從這學期全額補助九如國中校車費，減輕學生的交通費負擔。記者劉星君／攝影
今天開學了，屏東縣九如鄉長藍聰信（左五）從這學期全額補助九如國中校車費，減輕學生的交通費負擔。記者劉星君／攝影
屏東縣九如國中學生搭校車，校車費用這學期起由鄉公所買單全額補助。記者劉星君／攝影
屏東縣九如國中學生搭校車，校車費用這學期起由鄉公所買單全額補助。記者劉星君／攝影
屏東縣九如國中學生搭校車，校車費用這學期起由鄉公所買單全額補助，鄉長藍聰信（右一）一早跟學生們問候。記者劉星君／攝影
屏東縣九如國中學生搭校車，校車費用這學期起由鄉公所買單全額補助，鄉長藍聰信（右一）一早跟學生們問候。記者劉星君／攝影

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