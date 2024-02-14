廟宇廢棄香灰製成香灰屋瓦、地磚 發明學生將赴美參賽國際科展

台中大甲高中學生張心瑀、林永泰，在教師黃嘉男指導下，以廢棄香灰製成香灰屋瓦或是香灰地磚，獲得台灣國際科展（TISF）最高榮譽工程學一等獎，並獲選為代表台灣的青年國手代表，預計今年5月前往美國參加2024美國國際科展。

大甲高中學生張心瑀、林永泰，參訪學校附近著名廟宇後，發現廢棄香灰處理不易，容易造成環境危害，經查詢文獻，得知香灰含豐富的鹼性物質，其中氧化鈣占廢棄香灰成分50%，以其化學性質上鹼性特性，利用廢棄香灰製成香灰屋瓦或是香灰地磚，使其與酸雨酸鹼中和，藉此改善酸雨影響土壤酸鹼度的問題，獲得全國工程學科第一名後，再參加台灣國際科展榮獲「工程學一等獎」。

教育局指出，今年台灣國際科展吸引來自27個國家或地區的學生參加，國內外共207件優勝作品、347位學生進入決賽，最後一等獎得獎學校包括大甲高中、建國中學、北一女中、師大附中等，代表台灣參加2024美國國際科展。

美國國際科展素有青少年科學奧林匹亞之稱，是全球最大規模的青年學生科學盛事，每年5月於美國舉行，至今已舉行第73屆，來自各國上千名學生參加，展示他們的科研成果，以競逐多個獎項、實習機會、科學考察等，獎學金額高達7.5萬美元。