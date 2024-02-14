廟宇廢棄香灰製成香灰屋瓦、地磚 發明學生將赴美參賽國際科展
台中大甲高中學生張心瑀、林永泰，在教師黃嘉男指導下，以廢棄香灰製成香灰屋瓦或是香灰地磚，獲得台灣國際科展（TISF）最高榮譽工程學一等獎，並獲選為代表台灣的青年國手代表，預計今年5月前往美國參加2024美國國際科展。
大甲高中學生張心瑀、林永泰，參訪學校附近著名廟宇後，發現廢棄香灰處理不易，容易造成環境危害，經查詢文獻，得知香灰含豐富的鹼性物質，其中氧化鈣占廢棄香灰成分50%，以其化學性質上鹼性特性，利用廢棄香灰製成香灰屋瓦或是香灰地磚，使其與酸雨酸鹼中和，藉此改善酸雨影響土壤酸鹼度的問題，獲得全國工程學科第一名後，再參加台灣國際科展榮獲「工程學一等獎」。
教育局指出，今年台灣國際科展吸引來自27個國家或地區的學生參加，國內外共207件優勝作品、347位學生進入決賽，最後一等獎得獎學校包括大甲高中、建國中學、北一女中、師大附中等，代表台灣參加2024美國國際科展。
美國國際科展素有青少年科學奧林匹亞之稱，是全球最大規模的青年學生科學盛事，每年5月於美國舉行，至今已舉行第73屆，來自各國上千名學生參加，展示他們的科研成果，以競逐多個獎項、實習機會、科學考察等，獎學金額高達7.5萬美元。
教育局表示，大甲高中科展團隊繼去年獲台灣選派至墨西哥參加國際科學博覽會後，今年又獲得參加美國國際科展的台灣代表權，是台中之光。
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