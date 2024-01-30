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台捷大學聯盟簽合作備忘錄 科技、人文列優先合作領域

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學陳文章校長與查理士大學校長克莉絲可娃（Milena Králíčková），代表台捷大學聯盟簽署合作備忘錄。圖／教育部提供
國立台灣大學陳文章校長與查理士大學校長克莉絲可娃（Milena Králíčková），代表台捷大學聯盟簽署合作備忘錄。圖／教育部提供

台灣大學學術聯盟12所大學於台灣時間1月29日晚間5時30分，以視訊方式和捷克大學聯盟13所大學簽署合作備忘錄。教育部政務次長劉孟奇表示，台捷合作重點除聚焦於半導體產業及相關先進技術外，亦包括工程科學、生命科學、社會科學、人文藝術及語言教育等各領域活動，立法院也通過雙邊合作預算，教育部將每年投入新台幣5000萬支持。

捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）於111年9月，率捷克教育部高等教育及研究司總司長維多娃（Radka Wildová）及科技部次長哈利科娃（Jana Havliková）等人來台，劉孟奇則於112年9月，率領9所大學組成學術聯盟回訪，並說明我國大學學術聯盟的具體規劃，共同促成合作備忘錄簽署。

行政院吳政忠政務委員於線上簽署儀式致詞表示，台灣樂意與捷克等理念相近國家展開合作，分享IC訓練體制、培育國際半導體人才及發展IC設計創新應用成果，與民主自由夥伴深入交流。

本次合作備忘錄效期5年，由國立台灣大學陳文章校長與查理士大學（Charles University）校長克莉絲可娃（Milena Králíčková）各自代表台灣與捷克大學學術聯盟完成簽字，並以「工程與科技」及「人文藝術與社會科學」為優先合作領域。

台灣大學學術聯盟由國內12所頂尖學府組成，包括台大、成大、清大、陽明交大、台師大等校，專業領域涵蓋工程學、科學、醫學、農業、社會科學和人文藝術等範疇；而捷克大學聯盟則包含查理士大學、大都會大學（Metropolitan University Prague）、布拉格化工大學（University of Chemistry and Technology, Prague）等著名學府，專業同樣橫跨多個學術領域。

捷克 台灣大學 教育部

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