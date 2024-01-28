跟進北市？新北5月擬討論高中職減招 私校喊：應有配套

113學年度基北區高中職146校、共有3萬6189個名額，台北市今年公私立高中職招生名額減少879位；新北市維持公校每班35人、私校每班45人，因應北市班生數調整，新北教育局預計5月開會討論。私立崇義高中校長陳春色說，減少班生數有助提升教學品質，但學校收入也將減少，應調高至少2成學費補助額度，才能減招又兼顧教學品質。

北市今年公私立高中職班班少1人，公校每班從35人降至34人，私校由48人降至47人，加上北一女、成功、內湖高中申請減少一班，113學年度招生人數將較112學年度少879人。新北教育局指出，新北人口與學生人數成長穩定，113學年度維持公校1班35人、私校1班45人核定，今年公私立高中職學生共核定2萬9250人。

至於少子女化影響部分，已納入審議114學年度「高級中等學校申請核定招生科別及班級(生)數審查」會議，預計5月召開。不過教育界人士分析，新北市若要跟進，還須考量地方財源、偏鄉型學校情況、及是否衝擊新北在地就學率，不過北市此次減招，新北未額滿高中職有望受惠。

私立崇義高中校長陳春色直言，一班25人教學效果最好，但貿然降到每班25人，公校財源無法承擔更遑論私校，政府未來若要調降班生數，應重新檢討學費補助額度，目前學費補助額逾10年沒有調漲，老師固定敘薪人事成本一直增加，外縣市甚至有一所2000多人的私校，辦學有口皆碑、每年固定有一兩名學生考上醫科，校長卻還要向銀行貸款才發得出薪水。

陳春色指出，私校收入有4項來源，一是學費，政府一學期不含特殊項目補助額度2萬4388元，該項長達10年未調漲；二是學生自付實習、材料費，依據職種1000至3000元不等；三則是代辦、代收費，需經由家長、議價委員會通過其他額外的學費，比如增聘外語老師等，最後則是捐款收入，除貴族私校外，其他學校幾乎都面臨東牆補西牆的窘境，認為應調高至少2成學費補助額度，才能減招又兼顧教學品質。

雙溪高中校長葉俊士指出，若未來減招，對都市型學校來說能精進教學品質，偏鄉來說則是學生有機會來就讀、人數可能會增加，對此樂觀其成；石碇高中校長許欣霖則說，學校雖然偏遠但有校車接送，因此過去也有台北市的學生就讀，認為北市113學年度每班少一人，加上考量特殊選才及繁星推薦升大學管道，應該有機會吸引更多學生前來就讀。