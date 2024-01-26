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疑遭濫用？私校一學期三成學生請心理假 教育部：將訂定參考指引

聯合報／ 記者許維寧／台中即時報導
教育部長潘文忠於大學校長會議上表示，將會整理心理假參考指引，發予各校參考。圖／教育部提供
教育部長潘文忠於大學校長會議上表示，將會整理心理假參考指引，發予各校參考。圖／教育部提供

全國大專校院近年陸續實施心理調適假，但本報日前報導，日前一所私立大學統計，校內學生111學年第一學期請心理假學生比率高達三成，教師感嘆，大學推動心理假多無須檢附證明，卻有學生以心理假抵翹課。教育部潘文忠今於大學校長會議上表示，會整理心理假參考指引，發予各校參考。

大專校院心裡假近年陸續上路，各校做法不一，如成功大學若學生請一天心裡假，將通知授課教師；請假二日者，則由學校寄信關懷並提供諮商輔助或就醫資訊；累計三日，將主動通知心理師。中山大學則為一學期請滿三次心理假系統將主動通知學校，評估是否引薦關懷資源，學生每次請假亦知會導師。

教育部昨日、今日舉行大學校長會議，教育部長潘文忠指出，各校對於心理假標準莫衷一是，預計至112學年下學期，實施心理假的大專校院將達43所，教育部也透過會議與大學交換意見，同時整理相關大學心理假內容，預計將做成參考實施指引，近期會發予各大學參考。

中央大學校長周景揚談到，事實上若學生心理有狀況、學習成效不彰，是否到校沒有太大差別。心理假是讓學生了解學校關心、重視學生身心健康，從小教育就要了解到心理健康的重要性。

台大校長陳文章今天也以「高教新風貌－未來大學」為題發表演說，他指出，曾有一名台大校友回校分享，建議學校反而應該邀請國內知名學者與企業家，教導台大學生學會「挫折」，不畏懼挫折的勇氣且擇善固執，確實是健康心態的基石。

教育部 台大 潘文忠

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