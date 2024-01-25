爆消費亂象？文化幣被拿去買美妝、還有人兌現 出版業發聲了

從一月二十日開始，符合資格的年輕人將可以領取價值一千兩百元的「文化幣」然而，卻有傳出部分美妝、美甲店家冒用消費點收款，或接受民眾兌現。對此，有學者呼籲文化部應防範「假消費，真兌現」的現象，並落實追蹤領取補助的使用者，是否有成為真正的文化消費者。

文化部日前首次常態化發放「一生七次」的十六到廿二歲文化成年禮金，今年約有一百五十萬個青年具有領用資格，可用於看表演、看展覽、看國片、買書、買文創或工藝品等藝文消費折抵。然而，今年發放至今傳出部分店家以美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現，也有民眾在社群或拍賣平台轉售、收購文化幣。

台灣師範大學表演藝術所前所長夏學理在過去發放藝FUN券時，就提醒可能發生「假消費，真兌現」的事件，如今再度發生，他也誠建請文化部做好防範。他呼籲，無論是過去的文化護照、藝FUN券還是現在的文化幣，應該要落實追蹤領取補助的使用者，了解他們是否有真正成為文化消費者。

截至2023年底，6月發放的文化幣有將近一半都用於書店消費，中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻說，很多同業會想知道，這些在書店使用的文化幣，購買品項有多少屬於書籍類？文化部目前僅公布有多少文化幣用在「書店」，因此他呼籲可以透過業者來統計相關數字，替出版業者解答這個疑慮。

林佳鋒表示，在表演藝術界，也有聲音質疑年輕人拿到文化幣「是不是都拿去誠品買東西？」或是購買其他票券、看電影。但他認為，與其問這個問題，不如問問藝文從業者，要如何吸引年輕人把文化幣用在其他的藝文消費上，文化幣的推動不會在1、2年內就看到效果，「我們表演藝術自己也要爭氣」。

邊譜書店店長、獨立書店文化協會理事長廖英良受訪時表示：「（書店）昨天一整天都是文化幣的收入」。廖英良對於政策抱持樂觀態度，如果年輕人只是一次性拿到一筆錢，很可能會「花掉就沒了」；但若是從12歲起連續拿到7年，他認為能促進年輕人規劃使用，也刺激他們對書籍、藝文活動的關注。