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師資減、博士不入學術界 大學籲固定調升學術研究費

聯合報／ 記者許維寧／台中即時報導
元智大學校長廖慶榮建議，未來可考慮數年調漲一次學術研究加給，如每兩年調整一次、調整五次，對大專校院延攬人才一定有好處。記者許維寧／攝影
元智大學校長廖慶榮建議，未來可考慮數年調漲一次學術研究加給，如每兩年調整一次、調整五次，對大專校院延攬人才一定有好處。記者許維寧／攝影

教育部今天於台中朝陽科大舉行113學年大學校長會議，公私立大專校院校長聚焦討論高等教育師資人才流失議題，元智大學校長廖慶榮指出，今年起，大專校院教師學術研究加給調整15%確實是優良政策，但建議未來可考慮數年調漲一次，如每兩年調整一次、調整五次，對大專校院延攬人才一定有好處。

近年來欲投入學術研究者愈來愈少，廖慶榮分析，近年大學招聘師資困難，主因為師資來源減少且博士不進學術界。除博士畢業回國任教者減少外，本土博士亦較青睞業界薪資，加上可任教的大學研究環境不理想，主要的工作任務變成招生、理想和差距大；學生學習態度也有別以往，都減損了教學成就感。

再者，廖慶榮也舉例，美國因教授領域不同，即有不一樣的薪資待遇，如工程建築、衛生等領域教授薪資，約為教育和圖書館學領域的1.5倍。對此，也建議如教學、研究型大學任務不同，薪資應有所別；不同領域亦可設立不同的薪資標準，否則如一領域薪資固定，恐不敵業界，只能聘到中後段能力的博士，對該領域長期發展一定不好。

廖慶榮也建議，除了固定調薪外，政府也能思考鬆綁相關制度，讓教師將學術研究成果轉化為實用性商品。學校則可分析教職員工離職原因、抓出病灶，並以此制定留才策略。

台科大校長顏家鈺則說，台科大近年推出新的獎勵制度，如增加特聘教授數額，已經有224名教授享有彈性加給，人數占比近半，也是勉勵尚未獲得彈薪的教授可再多努力，但如此一年也需支出逾5000萬，目前由校友會支應。

教育部長潘文忠則回應，調薪多會和全國部會一同規劃，過往調薪也並不會固定年數調整，而是視消費者物價指數而定。又本次調整學術研究外，教育部也推出博士生獎學金方案，盼能確實為高等教育留才、攬才。

薪資 教育部 潘文忠

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