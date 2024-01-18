影／準公幼八月重新簽約 全教總呼籲提高門檻、嚴格監督

總統賴清德任行政院長時力推「準公共幼兒園」，把私立幼兒園納入補助範圍內，今年八月準公共幼兒園即將邁入第三期、全面重新申請。全教總表示，準公共幼兒園違規案件達1/3，呼籲政府簽約辦法應提高門檻、嚴格監督，包括三年內無裁罰紀錄才能加入、不得拒收弱勢幼兒、合約期間若違法三年不得再申請等。

準公共幼兒園政策推出六年，每三年為一期，今年八月將邁入第三期。全教總幼委會副主委陳韻如表示，依照兒福聯盟統計，每三家準公幼就有一家違法，而且政府在申請門檻、監督方面都很寬鬆。

她列舉有一家私立幼兒園2019年因違反師生比，被裁罰停止招生一年，但110年竟然可以成功申請為準公幼，隨後又因超收費用、未幫孩子辦理團險違法，該園目前仍列為準公幼。

陳韻如說，準公幼參與辦法過於寬鬆、容易申請，會導致本來就品質不佳招生困難的幼兒園，得以透過領取政府補助繼續生存，導致劣幣驅逐良幣，對優質的私立幼兒園是危害。

陳韻如表示，他們還有收到一些準公幼不收特殊幼兒的案例，很多準公幼會向家長表示，他們園所資源不夠、老師能力不足，希望特殊孩子可以去別的學校讀書。但這學年開始，教育部已給準公幼不少資源，如一班有兩位特殊生，就給四小時特教老師協助，如果有身障中度生則給六小時，資源已經提高，準公幼不得再拒收。

針對申請方面，全教總綜合建議，三年內無裁罰紀錄始得加入、不得拒收弱勢幼兒、限期兩次未改善即解約、合約期間違法三年不得再申請。

另一位全教總幼委會副主委楊麓潔表示，現行法令第十九條未落實薪資機制，有限期改善三次的空間，更無任何準公幼裁罰機制。此外，部分準公共幼兒園在社群網站刊登食譜，可以看到有炸物、高精緻食物等，不符合幼兒健康均衡飲食需求，應該要求準公幼比照公共化幼兒園都應該登錄食材系統，為均衡飲食把關。

楊麓潔要求教育部嚴格監督，包括教保服務人員調薪機制公開備查、屢行食材登錄確保幼兒飲食安全、每年至少一次由政府單位與非行政之教保人員進行座談、違反相關法規應返還設施設備補助費用。