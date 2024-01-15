113年高中職免試入學名額19.5萬 11年來最少

教育部今公告113學年度高中職免試入學總名額19萬5592名，11年來最少，免試入學占核定招生總名額90.81%，國教署表示，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標，其中基北區5萬5166個最多，中投區3萬153個次之，高雄區有2萬2655個。

本年度免試入學招生簡章15日公告，預計7月9日放榜，7月11日報到，國教署提醒考生務必依簡章所訂時程，辦理相關事宜。

此外，為維護大陸地區台商子女學校（含東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校）學生的就學權益，113學年度延續過往作法，由台商子女學校依學生戶籍，分別向戶籍所在地就學區的免試入學委員會集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業。

國教署說明，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站（https://shs.k12ea.gov.tw/site/adapt-k12ea）連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢，紙本簡章同步發售。

國教署表示，為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，希望透過113年1月及4月二階段志願模擬選填，搭配上述適性入學宣導網站，便於學生與導師、輔導老師及家長共同討論，協助了解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容及未來發展機會，選擇最適合自己的升學進路。