影／繞行教育部鳴喇叭 民團要求修108課綱
歷史教育新三自運動協會下午於教育部門口舉起「禮義廉恥」，發起書寫揚聲響應修改108課綱運動，並且號召車輛掛布條，於下午1點08分鳴喇叭繞行教育部。曾公開反對108課綱的北一女中教師區桂芝不只要求重修108課綱，也批評經濟學人將要求教育改革的訴求，曲解成對岸介入。
中山女中退休國文老師段心儀表示，要求教育部重修108課綱內容，國高中國文選文，白話與文言必恢復到50%比50%，並且廢除主題式教學，數理化等必修課程時數增加，高中英語字彙能力維持7000字，取消學習歷程檔案上傳規定，以及檢討語言教育政策，勿為政治服務。
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