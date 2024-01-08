新三自協會號召按喇叭繞教育部 區桂芝現身批108課綱毀壞教育

歷史教育新三自運動協會今日舉行「揚聲響應修改108課綱運動」，訴求高中國文選文的文言文比率應達50%，改東亞史回到原來的中國史課綱，號召支持修改108課綱的民眾，在下午1點08分開車以順時針方向遶行教育部，在車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球。北一女中國文教師區桂芝也出席，批評108課綱毀壞教育與學生認識根源的能力，是罪不可赦。教育部尚無回應。

下午1點08分一到，中山南路教育部周邊此起彼落地響起喇叭聲，現場至少20台汽車響應「揚聲響應修改108課綱運動」，掛著「禮義廉恥救孩子」等布條的汽車在教育部前怠速行駛，但不斷遭警方示意向前。

中山女高退休國文老師段心儀表示，這些響聲代表人民的憤怒，「這麼多聲音，教育部長、民進黨聽到了嗎？你們沒有一點廉恥反省的能力嗎？」

段心儀指出，108課綱意識形態偏差，應重新訂定一部能讓青年學子真正發揮自己才能，造就人文專業素養的課綱。

新三自運動協會主張現行國高中的國文選文，白話與文言文比例要至少恢復到50%比50%，且高中歷史課綱廢除主題式教學，重新回復脈絡化的時序教育，改東亞史回到原來的中國史課綱。數理化的部分必修課程時數必須增加，挽救科學能力的淺碟化。高中英語字彙維持7000字，以銜接大學原文教科書。

立委游毓蘭到場聲援，她認為「去中國化」的課綱，應該要在2024總統大選後恢復回來，讓孩子做一個光榮、有中華文化傳統的中國人。

日前區桂芝批評108課綱降低文言文比例、刪除顧炎武的「無恥」，是「無恥課綱」。段心儀說，區桂芝的訴求如野火燎原般被大力轉傳，但這股公民自發要求教育改革的力量，竟被國際媒體「經濟學人」描繪成大陸介入選舉的案例。

區桂芝表示，經濟學人自毀新聞中立客觀的原則，「他們不懂禮義廉恥，可是我們懂」，她痛批經濟學人的記者利用一群高中老師對文化教育的憂心大作政治文章，「會不會太無恥」，同時呼籲經濟學人道歉，刊登她的聲明稿。