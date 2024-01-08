108課綱刪科目時數 恐弱化學生能力

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

108課綱須全面檢討，籲增加基礎學科教學時數！國民黨立委吳怡玎8日召開的記者會中，學者李昱宏指出，雙語政策注定失敗，應將資源挹注於母語教學，讓新住民下一代學習父母的語言。理化老師史耀雄指出，108課綱刪減基礎學科的時數，導致學生數理能力弱化，恐難以銜接大學課程。

用意識形態教歷史

「同心圓史觀」是由前教育部部長杜正勝於1990年代所提出的史學觀點，以臺灣為中心，一圈圈向外認識世界、認識歷史。藍天行動聯盟主席武之璋表示，108課綱是依循「同心圓史觀」制定，理論是比起遠在中國的長江、黃河，學生更需要認識台灣的濁水溪。

他諷刺說，「這樣我也可以說濁水溪離我家很遠，我應該先研究我家附近的臭水溝」，且民眾要是不知道法國大革命、美國獨立等重大國際歷史，那就是「史盲」。武之璋呼籲，108課綱充滿「去中國化」的意識形態，應該要全面廢除。

教雙語不如教母語

針對雙語國家的教育政策，文藻外語大學傳播藝術系專任助理教授李昱宏指出，從馬來西亞2002到2009年實施雙語教育的經驗來看，英文授課提升學生外語能力的效果有限，還使得學生其他學科表現下降。他指出，「雙語教育是絕對會失敗，同時台灣新住民逐漸增多的狀況，學生更應學習父母親的母語，更質問「當小孩不能與母親溝通，學習英文有什麼意義？」

中華語文教育促進協會祕書長段心儀表示，108課綱不僅國文去經典化、歷史去脈絡化，其他基本學科淺碟化，更導致學生失去從經典中學習價值觀的機會，無法認識范仲淹遭遇貶謫時，興起「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的感悟，108課綱無疑是自毀文化長城，斷送年輕人在中華文化上的優勢。

基礎學科時數被砍

理化老師史耀雄表示，108課綱削減基礎科目時數，導致學生數理能力弱化，不僅不懂定義定律，計算能力也不足，同時新課綱還要求學生學習各式各樣的小論文等，導致教師落入「巧婦難為無米之炊」，根本無法教好學生。

會計師王鎮東指出，108課綱將基礎科目從每週7個小時降低為4個小時，原本是想要讓學生有多元學習、跨領域的機會，但結果卻是一場大災難。他舉例「學習歷程」為例說，如有學生實驗製作醬油的過程，但結果卻是一無所成，反而將醬油工廠釀製的流程直接複製貼上，根本失去意義。

他呼籲，應終止108課綱，增加基礎科目的時數，應先讓學生的基礎紮根，再來討論適性揚才的議題，「要是物理基礎都沒打好，在就讀電機或化工等大學科目，又怎麼會順利呢？」

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