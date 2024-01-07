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民團號召繞教育部秀「禮義廉恥」 區桂芝這樣響應

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
歷史教育新三自運動協會成員、北一女中國文教師區桂芝。記者邱德祥／攝影
歷史教育新三自運動協會成員、北一女中國文教師區桂芝。記者邱德祥／攝影

歷史教育新三自運動協會將舉行快閃活動，號召在明日下午開車秀出「禮義廉恥」字樣繞行教育部，表達修改108課綱的訴求。對此，協會成員、北一女中國文教師區桂芝表示，雖不一定能出席，但已在玄關貼出「禮義廉恥」，呼籲教育部加強品格教育、調整國文課的文言文與白話文比例。

新三自運動協會將於明日下午舉行「揚聲響應修改108課綱運動」，號召支持修改108課綱、找回「禮義廉恥」的民眾，在下午1點08時開車以順時針方向遶行教育部，在車上張貼「禮義廉恥」字樣、圖樣或氣球等，訴求重修108課綱。

日前區桂芝在新三自運動協會所舉辦的記者會上指出，108課綱降低文言文比例、刪除顧炎武的「無恥」，批評是「無恥課綱」。區桂芝受訪時表示，明日不一定有時間到場聲援，但已經在家中玄關及鋼琴上貼上禮義廉恥的字樣。她希望能透過本次行動，呼籲教育部加強品格教育、廢除108課綱，重新調整國文課文言文、白話文的比例，並讓禮義廉恥與教學文本有所連結。

區桂芝表示，日前和新三自運動協會的夥伴聊聊，覺得可以透過快閃活動來表達想法，「用快閃的方式經過教育部，按按喇叭，讓他（教育部）聽聽外面的訴求」。新三自運動協會也呼籲民眾加入「揚聲響應修改108課綱運動」，用行動表達心聲與對區桂芝等人的支持。

北一女中國文科教師區桂芝在家中玄關貼上「禮義廉恥」字樣，支持歷史教育新三自運動協會所舉行的「揚聲響應修改108課綱運動」。圖／歷史教育新三自運動協會提供
北一女中國文科教師區桂芝在家中玄關貼上「禮義廉恥」字樣，支持歷史教育新三自運動協會所舉行的「揚聲響應修改108課綱運動」。圖／歷史教育新三自運動協會提供

108課綱 教育部 區桂芝

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