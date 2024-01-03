調查揭台灣擁3大優勢 教團：8成國際生考慮畢業後留台工作

台灣國際文教創新交流協會今日公布《2024國際招生藍海趨勢報告》，報告指出，台灣教育品質高、環境安全、可學習華語為招攬境外3大優勢，更有超過8成海外學生表態，願意申請可留台工作的「新型專班」。

台灣國際文教創新交流協會公布「2024國際招生藍海趨勢」報告，統計共計60個國家，調查對象超過2000位擬出國攻讀學位及學習華語的學生。

報告顯示，台灣吸引國際學生的三大優勢為高品質的教育（24.75%）、安全的環境（15.4%）及學習華語的機會（14.47%）。至於台灣常見的訴求如可負擔的學費、地理位置便利則似乎較未獲得受訪者重視。

此外，針對行政院將於今年啟動由國發基金及企業提供實習津貼的「產學獎助金」政策，有高達86%的國際學生表達申請意願。至於畢業後的規劃與期待，國際學生最希望能進入合適產業（21.9%）、快速就業（21.6%）及高就業率（16.9%）。另也有14%的受訪者希望在台灣留學的經歷對於下一個階段求學深造，能有加分的效果。

調查也顯示，學生若欲出國攻讀學位，最在意是否具備獎助學金（24.37%）、全英課程（17.28%）及優良教學品質（14.45%）；若為想修讀華語的學生，除了在乎獎助學金、教學品質外，也在乎學校是否具備良好的地理環境。

長庚大學國際處執行長張華玲認為，教育品質為國際學生選擇到台灣留學最重視的項目，台灣鄰近東南亞及澳洲，且推出「就業金卡」，對國際人才具有高誘因，各校應注重培養學生的國際移動力、數位力及跨域學習力，培育本地與國際人才。

台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛則表示，調查也顯示，國際學生多期待在留學畢業後能有良好的職場發展，建議台灣的大學校院與華語中心除了提供基本招生資訊外，也能強化求學期間的實習及工讀資訊，與畢業後職涯輔導。