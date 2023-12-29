「校園霸凌有英雄崇拜」曾是旁觀者的他：霸凌者真的過得很爽

新北市國中生割頸命案引起輿論熱議，有網友在Dcard板上以「台灣學校霸凌者真的過得很爽」為標題，分享自己在國中時期也曾經是「霸凌集團的一分子」的過往經驗，認為這些被霸凌的人在人際關係上會有一輩子的陰影。

原PO表示，自己一路讀到碩士畢業，覺得霸凌最嚴重的時期是在國中，因為到了高中因為學力分級，「已經沒有太多低水準家庭的學生，更不用說大學研究所，大家為了研究跟未來在打拚，做實驗都來不及了，還在跟你霸凌」。

原PO坦言，自己在國中時也是「霸凌集團的一分子」，但就是旁觀，「某些時候，只能打不贏就加入」。當時班上分為讀書派和「猴子派」，通常互不干擾，但也有少數讀書派比較老實的人會被欺負，對那些被霸凌的人「人際關係會有一輩子的陰影」。

原PO認為，想杜絕被霸凌的困境，告訴老師和家長都沒用，「國中生只是未成年，不是白癡好嗎？英雄式的崇拜也是很誇張，大家以霸凌來決定地位，誰更壞、手段更狠更敢，誰就是老大、誰就是英雄，跟好學校對成績優秀的學生崇拜的條件完全相反」。但他也認為，霸凌者在出社會後會受到懲罰。

其他網友回文表示，在該名新北市國三生被割頸不治死亡後，社會能不能像日前被熱議的性騒擾ME TOO案件，也將校園裡有哪些老師會帶頭支持霸凌，將校園霸凌也浮出檯面，讓更多人知道哪些學校和師長是有問題的，「覺得比性騷擾的ME TOO更有影響力，因為講出來是哪間學校、哪位老師有問題，才能讓政府和校方正視、回應，才能保護在學的小孩」，「可惜大家好像比較把重點放在關注加害者」。

也有人認為，分級測驗有時也避免不了霸凌事件的滋長，「不覺得分級可以完全篩選出有水準的人」。還有曾在學校被霸凌的網友表示，遇到霸凌真的告訴老師沒用，「我知道報復的樣子是什麼」。