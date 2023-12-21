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大專明年調薪4%7成職員恐淪加薪孤兒 教團批打假球

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高教工會今召開記者會指，明年起軍公教調薪4%，但迄今仍有七成大專校院職員、逾2.1萬人未明令保障調薪。圖／高教工會提供
高教工會今召開記者會指，明年起軍公教調薪4%，但迄今仍有七成大專校院職員、逾2.1萬人未明令保障調薪。圖／高教工會提供

高教工會今天召開記者會指出，明年起軍公教調薪4%，但迄今仍有七成大專校院職員、逾2.1萬人未明令保障調薪。該2.1萬人包括公、私立大學的「編制外」職員以及私立大學「編制內」職員。工會認為，政府不應把編制外人員的加薪權益丟給學校處理，否則調薪美意將淪為打假球。

「拒絕差別待遇，保障編制外職員！」高教工會今召開記者會，組織部主任林柏儀指出，公私立大專校院專任職員約3.1萬人，僅有約9千多名公立大專編制內職員確定明年調薪4%，約占整體3成；其他公私立大專「編制外」職員約1.2萬人、占全體職員4成，則未保障調薪；另有占3成私立大專「編制內」職員也未獲保障調整。換言之，總計約2.1萬名大專校院職員、近7成明年調薪未獲保障。

林柏儀質疑，高達7成職員明年未必可調薪，「這樣的政策完善嗎？」且根據各校徵才條件，如台大計算機中心欲聘請全職人員，月薪卻僅2萬6400元；EMBA辦公室徵全職人員，月薪僅2萬7000元至2萬8400元。連頂大都長期用基本工資踐踏專業，再搭配政府為德不卒的調薪政策，絕對不是我國大學應有的狀況。

高教工會文化大學分部召集人翟敬宜則指出，教育部釋出不完善的政策讓私立大學各自表述。以文大為例，2022年文大編制外人員調薪0至4%，由二級主管視編制外職員表現給予不同調薪幅度，不僅未符合依物價指數調薪的本意，還變成第二次績效考評。

高教工會台藝大分部召集人葉晉彰也指出，北藝大二年前編制外人員只調薪2%，僅調整了一半。政府加薪暖意形同「故障的熱水器」時冷時熱，學校職員、教師依身份被切割成數種樣態，各校都有一套做法，政策最終不但沒有提升職員士氣，反而還造成分裂。

林柏儀談到，明年即將迎來總統大選，眼下卻無人關心大專校院基層人員的辛苦，「政府何時會看到這7成人員？」尤其私立大專校院長期領取政府補助，卻未將錢用在基層身上，補助形同基層看得到吃不到的煙火。

高教工會呼籲，調薪不應有藉口，全國軍公教調薪應一體適用於所有公、私立大專編制內與編制外職員，並提供充分補助，杜絕大學以財務藉口施行血汗薪資。此外，政府更應逐年檢討大學存在的極低薪狀況，將職員待遇改善視為全面提升人才待遇的一環。

高教 軍公教 記者會

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